Medizincontroller*in (m/w/d) LVR-Klinik Viersen

Die LVR-Klinik Viersen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n Medizincontroller*in (m/w/d) für das Team der Abteilung Controlling / Medizincontrolling.

LVR-Klinik Viersen

Medizincontroller

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: E11 TVöD

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

- Beratung der medizinischen Bereiche in Fragen der Codierung innerhalb des PEPP und DRG Systems und MD-fester Dokumentation in der Psychiatrie und Somatik

- Optimierung von medizinisch / pflegerischen Prozessabläufen sowie Mitarbeit bei der Erstellung klinischer Behandlungspfade

- Leistungs- und Erlösplanung in Zusammenarbeit mit dem kaufmännischen Controlling

- Entwicklung, Definition und Überwachung steuerungsrelevanter Kennzahlen

- Koordination von Anfragen der Kostenträger und Bearbeitung von MD Gutachten und Beteiligung am Erörterungsverfahren

- Durchführung von Schulungen

- Unterstützung bei der Kostenträgerrechnung (Datenlieferungen, Bearbeitung von Fehlerprotokollen), Prüfung von Gutachten