Medizinische Kodierfachkraft im Bereich DRG / PEPP (m/w/d) BKK firmus Osnabrück

Die BKK firmus, Osnabrück sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Medizinische Kodierfachkraft (m/w/d) im Bereich DRG / PEPP in der Region Osnabrück (Stellenanzeige).

Mehr Informationen: www.bkk-firmus.de

BKK firmus

Medizinische Kodierfachkraft

Vollzeit

35

Vergütung: leistungsorientierte Bezahlung

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

Sie sind für die eigenständige formale und medizinische Prüfung von Krankenhausrechnungen zuständig und setzen medizinische Inhalte und Kodierauffälligkeiten in Prüfalgorithmen unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen um.

Ein Schwerpunkt liegt in der Prüfung psychiatrischer Krankenhausbehandlungen. Dabei suchen Sie den Kontakt zu psychiatrischen Krankenhäusern im Rahmen des Fall-/und Entlass-Managements.

Zu Ihren Aufgaben gehört die eigenständige Analyse von Gutachten und Klärung von erlösrelevanten Fragen in Zusammenarbeit mit Krankenhäusern und dem Medizinischen Dienst.

Sie kommunizieren mit den Krankenhäusern in strittigen Fällen und erarbeiten Lösungsvorschläge.

Darüber hinaus beraten und unterstützen Sie unsere Versicherten in Einzelfragen der stationären Versorgung.