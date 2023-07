Medizinische Kodierfachkraft (w/d/m) Kreiskrankenhaus Bergstraße GmbH Heppenheim

Die Kreiskrankenhaus Bergstraße GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Medizinische Kodierfachkraft (m/w/d) (Stellenanzeige).

Kreiskrankenhaus Bergstraße GmbH

Medizinische Kodierfachkraft

HE

Voll- oder Teilzeit

mind. 50%

Vergütung: Vergütung nach TVöD-K/VKA

Fallbegleitende sowie -abschließende Kodierung und Erfassung medizinisch notwendiger Daten, basierend auf DKR, ICD-10 und OPS-Katalogen

Unterstützung der Ärzte und Pflegekräfte in Kodier- und Abrechnungsfragen

Beratung und Unterstützung von Mitarbeitenden des ärztlichen und pflege-rischen Dienstes in allen Fragen der DRG-bezogenen Dokumentation

Schulung von Mitarbeitenden in den DKR, ICD-10 und OPS-Katalogen

Bearbeitung von MD- Anfragen und Anfragen der Krankenkassen