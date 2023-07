Mitarbeiter Ambulante Abrechnung (m/w/d) Sozialstiftung Bamberg

Die Sozialstiftung Bamberg sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter Ambulante Abrechnung (m/w/d) (Stellenanzeige).

Mehr Informationen: www.sozialstiftung-bamberg.de

Sozialstiftung Bamberg

Mitarbeiter Ambulante Abrechnung

BY

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: k.A.

- Sach- und termingerechte Erstellung und Versand von Quartalsabrechnungen der ambulanten Notfallabrechnung sowie AKV-Abrechnung und AOP Abrechnung nach §115 b SGB V nach EBM - Erstellung von Nutzungsentgeltabrechnungen - Telefonie (Hotline) und Schriftverkehr mit Krankenkassen, Behörden, MDK etc.

- Fundierter Umgang / Erfahrung mit Krankenhaus-IT / EDV-Kenntnisse (Medico)

- Kenntnisse in allen gängigen med. Fachbereichen

- Gute Kenntnisse in der EBM-Abrechnung gängigster medizinischer Fachbereiche

- Grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen in der Codierung ICD 10, im §115b SGB V stationsersetzende Maßnahmen

- Grundkenntnisse stationäre Abrechnung und GOÄ-Abrechnung wären vom Vorteil