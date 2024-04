Mitarbeiter im Controlling (m/w/d) Christophsbad GmbH & Co. Fachkrankenhaus KG Göppingen

Die Christophsbad GmbH & Co. Fachkrankenhaus KG, Göppingen sucht zum 01.10.2022 einen Mitarbeiter im Controlling (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Mehr Informationen: www.christophsbad.de

Christophsbad GmbH & Co. Fachkrankenhaus KG

Mitarbeiter im Controlling

Vollzeit

Vergütung: Tarifliche Vergütung

29-2072.00 Controlling Verwaltung

Unterstützung und Teilnahme an den KHEntgG und BPflV-Entgeltverhandlungen Selbstständige Erstellung der Monats- und Quartalsabschlüsse Verantwortung für das interne Berichtswesen sowie dessen Weiterentwicklung auf Basis der aktuellen gesetzlichen Grundlagen Erstellung des Wirtschaftsplans und Mitwirken am Jahresabschluss Erstellen von Wirtschaftlichkeitsberechnungen sowie Ad hoc Auswertungen inkl. Abweichungsanalysen Unterstützung der Geschäftsführung bei operativen und strategischen Fragestellungen

Idealerweise Erfahrungen im Controlling in Einrichtungen des Gesundheitswesens

Fundierte Kenntnisse in der Krankenhaus- und Sozialgesetzgebung allem voran nach KHEntgG und BPflV

Sehr gute anwendungsorientierte EDV-Kenntnisse; insbesondere in MS Excel