Mitarbeiter im Medizincontrolling (m/w/d) St. Josefs-Hospital Wiesbaden GmbH

Die St. Josefs-Hospital Wiesbaden GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere Mitarbeiter im Medizincontrolling (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Mehr Informationen: www.joho.de

St. Josefs-Hospital Wiesbaden GmbH

Mitarbeiter im Medizincontrolling

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: Vergütung nach AVR Caritas

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

Korrekte und revisionssichere Kodierung.

Unterstützung der Leistungserbringer zum Thema DRG in Form von persönlichen Gesprächen, Fallbesprechungen und Schulungen über alle klinischen Fachbereiche hinweg.

Einführung neuer Ärzte in die EDV basierte Kodierung in unserem KIS-System.

Beratung und Schulung von Arzt-, Pflege- und Funktionsdienst zur Dokumentationssicherheit.

Identifikation von Potentialen in der Kodierung.