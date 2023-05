Pflegefachkraft als zentrale Qualitätsmanagementbeauftragte/r (m/w/d) Badischer Landesverein für Innere Mission Karlsruhe

Der Badische Landesverein für Innere Mission, Karlsruhe sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Pflegefachkraft als zentrale Qualitätsmanagementbeauftragte/r (m/w/d) (Stellenanzeige).

Badischer Landesverein für Innere Mission

Pflegefachkraft als zentrale Qualitätsmanagementbeauftragte/r

Vollzeit

Vergütung: Vergütung nach AVR DD

29-2072.00 Qualitätsmanagement Verwaltung

Fachliche Beratung und Begleitung der Einrichtungen und der obersten Führungsebene zur Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität in der Pflege

Begleitung sowie Vor- und Nachbereitung von externen Qualitätsprüfungen

Umsetzung aktueller pflegefachlicher und wissenschaftlicher Erkenntnisse in Verfahren und Standards der täglichen Arbeit

Organisation und Durchführung von Schulungsmaßnahmen sowie einrichtungsübergreifender Besprechungen zu Pflegethemen

Weiterentwicklung des internen Qualitätsmanagements und fortlaufende Pflege des QM-Handbuchs

Koordination und Abstimmung mit der zentralen Hygienebeauftragten

Mitwirkung bei der Umsetzung von Projekten

Mitwirkung in Sitzungen der obersten Leitungsebene