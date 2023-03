Produktspezialist Medizincontrolling (*) 3M Deutschland GmbH

Die 3M Deutschland GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Produktspezialist Medizincontrolling (*) (Stellenanzeige).

3M Deutschland GmbH

Produktspezialist Medizincontrolling

Vollzeit

Vergütung: leistungsorientierte und wettbewerbsfähige Bezahlung

29-2072.00 Produktmanagement

Sie beobachten die Entwicklungen im Markt, sind im engen Austausch mit Kunden, arbeiten aktiv mit Schlüsselkunden zusammen, führen regelmäßige Anwendertreffen durch und transferieren die sich daraus ergebenden Anforderungen in Vorgaben zur Weiterentwicklung von 3M KODIP Suite Sie steuern den agilen Entwicklungsprozess unter Anwendung von SCRUM und sind verantwortlich für die inhaltliche Qualitätssicherung von 3M KODIP Suite Sie arbeiten eng mit den Product Ownern der anderen 3M HIS-Produkte zusammen und planen gemeinsam mit ihnen übergreifende Lösungen zur Weiterentwicklung des Produktportfolios Sie arbeiten eng mit Vertrieb und Marketing zusammen, führen Webinare; Schulungen und Präsentationen durch, nehmen an Messen und Kongressen teil und stehen als Referent für Veranstaltungen zur Verfügung

Erfahrung als Leitung / stellvertretende Leitung Medizincontrolling

Kenntnisse in der praktischen Anwendung von KODIP Suite und anderer am Markt befindlichen Kodiersystemen

Erfahrungen im Bereich der verschiedenen Workflows bei der Kodierung bis zur Abrechnung (von der fallbegleitenden Kodierung hin zur Fallrevision)

Gute Kenntnisse über die Abläufe in verschiedenen Bereichen der Kliniken (ambulante Patienten, stationäre Patienten, tagesstationär)

Kenntnisse sowohl in DRG, PEPP, GOÄ und EBM

Diese weiteren Kenntnisse sind von Vorteil:

Kenntnisse im Bereich Qualitätssicherung und MD Management