Kliniken Nordoberpfalz: Wichtige Schlüsselpositionen neu besetzt (Pressemeldung).

Die Kliniken Nordoberpfalz besetzen zum 01. Mai 2024 zwei wichtige Schlüsselpositionen für die zukünftige Ausrichtung: Prof. Dr. Dorothee Bremerich wird Ärztliche Direktorin, Timo Sonntag wird Klinikdirektor für das Klinikum Weiden. „Wir freuen uns, dass wir diese beiden Experten für uns gewinnen konnten. Damit ist unser Verbund in der Führungsebene sehr gut aufgestellt und wir können mit geballter Kraft und großer Expertise unseren Weg in die Zukunft weitergehen“, so KNO-Vorstand Michael Hoffmann.

Zum 01. Mai wird Prof. Dr. Dorothee Bremerich die Position der Ärztlichen Direktorin übernehmen. Nach ihrem Studium in Göttingen, Aachen, Wien und Durban und der Facharztausbildung, die sie überwiegend an der Goethe-Universität in Frankfurt / Main absolvierte, verbrachte sie einen mehrjährigen Forschungsaufenthalt an der renommierten Mayo Clinic in Rochester, Minnesota, USA. Die Fachärztin für Anästhesiologie, Intensiv-, Schmerz- und Notfallmedizin mit einer betriebswirtschaftlichen Zusatzqualifikation im Management von Krankenhaus- und Gesundheitseinrichtungen war seit 1999 in anästhesiologischen Führungspositionen an den Universitätsklinika Frankfurt und Mainz sowie als Chefärztin am St.-Vincenz-Krankenhaus Limburg, dem Agaplesion Markus Krankenhaus Frankfurt und zuletzt an der Klinik für Anästhesiologie der Helios Kliniken Schwerin tätig. „Die Aufgabe, die Gesundheitsversorgung in der nördlichen Oberpfalz zukünftig optimal aufzustellen, ist sehr interessant und herausfordernd. Der eingeschlagene Weg mit der Spezialisierung am Krankenhaus Tirschenreuth und die Stärkung des Klinikums Weiden als Zentrum für schwerwiegende Erkrankungen ist der richtige Ansatz für die kommenden Jahre“, so Prof. Dr. Dorothee Bremerich.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Prof. Dr. Dorothee Bremerich für die KNO begeistern konnten und nun wieder mit einer hauptamtlichen Ärztlichen Direktorin in die Zukunft gehen. Gleichzeitig gilt mein herzlicher Dank Prof. Dr. Christian Paetzel und Prof. Dr. Edgar Pscheidl, die in den vergangenen beiden Jahren als Ärztliche Direktoren unsere Standorte – zusätzlich zu ihrer Tätigkeit als Chefärzte – medizinisch geführt haben“, erklärt KNO-Vorstand Michael Hoffmann.

Mit Beginn des Monats wird auch Timo Sonntag die Position als Klinikdirektor bei der KNO antreten. Er wird zukünftig unter anderem die medizinische und strategische Weiterentwicklung und Ausrichtung am Klinikum Weiden steuern. Der 32-Jährige bringt umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen im Gesundheitswesen mit und war unter anderem bereits Kaufmännischer Leiter der Helios Klinik München Perlach, bevor er von 2020 bis 2023 als Klinikdirektor der KNO für die Häuser Tirschenreuth, Kemnath und Erbendorf und kommissarisch auch das Klinikum Weiden tätig war. Zuletzt war er Geschäftsführer der Marienhauskliniken im Landkreis Neunkirchen (Saarland) und Kaufmännischer Direktor am Marienhaus Klinikum St.-Wendel-Ottweiler. Nun kehrt er wieder zurück in die Oberpfalz. „Das Gesundheitswesen und die Krankenhauslandschaft befindet sich in einem massiven Wandel und ich freue mich darauf, die Zukunft der KNO aktiv mitzugestalten, wenn es beispielsweise um den Ausbau und die Entwicklungen der vorhandenen ambulanten und stationären Strukturen geht“, so der neue Klinikdirektor.

Das Führungsteam der KNO ist mit Prof. Dr. Dorothee Bremerich und Timo Sonntag jetzt optimal aufgestellt, betont Michael Hoffmann: „Wir haben unser Leitungsteam mit erfahrenen und sozialkompetenten Führungskräften verstärkt und wollen mit der fachlichen Expertise, die beide neuen Kollegen einbringen, die medizinische Versorgung in der Nordoberpfalz gemeinsam mit den vielen engagierten Teams der Kliniken zukunftsfähig aufstellen und weiterentwickeln.“

Quelle: Pressemeldung, 25.04.2024