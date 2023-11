Kodierfachkraft / Kodierassistent (m/w/d) MEDIAN Heinrich-Mann-Klinik Bad Liebenstein

Die MEDIAN Heinrich-Mann-Klinik Bad Liebenstein sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Kodierfachkraft / Kodierassistenten (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.median-kliniken.de

MEDIAN Heinrich-Mann-Klinik Bad Liebenstein

Kodierfachkraft / Kodierassistent

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: k.A.

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

Eigenverantwortliche fallbegleitende Kodierung der stationären Fälle in den Bereichen Neurologische Frührehabilitation Phase B und Intensivmedizin

Bei Bedarf Teilnahme an den Visiten

Sicherung der Kodierqualität

Überprüfung inhaltlicher Angaben der ärztlichen, pflegerischen und therapeutischen Dokumentation auf Plausibilität (Diagnosen, Prozeduren)

Überprüfung der Beatmungsstunden sowie der Aufwandspunkte für die intensivmedizinische Komplexbehandlung

Unterstützung bei der stetigen Optimierung des MD-Managements und Weiterentwicklung von Strukturen im Medizincontrolling

Bearbeitung und Management von MD-Prüfverfahren in Zusammenarbeit mit dem ärztlichen MD-Beauftragten der Abteilung und dem MD-Management

Schlichtung strittiger Krankenhausrechnungen sowie Durchführung von Falldialogen mit den Kostenträgern

Erstellung von Chefarzt- und Kodierstatistiken