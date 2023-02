Stellv. Krankenhausdirektor /in (m/w/d) Elbe-Jeetzel-Klinik Dannenberg GmbH

Die Elbe-Jeetzel-Klinik Dannenberg GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Stellvertretende/n Krankenhausdirektor /in (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Mehr Informationen: www.elbe-jeetzel-klinik.de

Elbe-Jeetzel-Klinik Dannenberg GmbH

Krankenhausdirektor

Vollzeit

Vergütung: qualifikationsbasierte Vergütung

29-2072.00 Krankenhausmanagement Verwaltung

Neben der Vertretung des Krankenhausdirektors werden Sie eng in die Entscheidungsprozesse zur notwendigen und strategischen Weiterentwicklung des Krankenhauses und des medizinischen Versorgungszentrum eingebunden. In der Klinik verantworten Sie den Bereich des Controllings eigenständig und bereiten

dadurch die zu treffenden Entscheidungen maßgeblich vor. Im Rahmen einer schrittweisen Einarbeitung wird Ihnen die Führungsverantwortung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im administrativen Bereich übertragen. Wir verstehen die Position als zusätzlichen Impulsgeber für die weitere langfristige

Standortentwicklung. Inhaltlich gilt es ferner, bei der Erstellung der Monatsabschlüsse und des Wirtschaftsplanes mitzuwirken, Marktanalysen zu fertigen, dessen Ergebnisse in Klinikprojekte zu überführen und diese wiederum über das Projektmanagement des Hauses in die Umsetzung zu bringen. Des Weiteren

gilt es, gemeinsam mit der Krankenhausdirektion die Rahmenbedingungen für die Patientenversorgung unserer Mitarbeiter zu gestalten und entsprechend der rechtlichen Rahmenbedingungen zu organisieren.