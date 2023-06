Stellv. Leitung Medizincontrolling (m/w/d) Katholisches Klinikum Koblenz Montabaur

Das Katholische Klinikum Koblenz Montabaur sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stellvertretende Leitung Medizincontrolling (Stellenanzeige).

Katholisches Klinikum Koblenz Montabaur

Leitung Medizincontrolling

Vollzeit

Vergütung: Vergütung nach AVR Caritas

Übernahme der Stellvertretenden Leitung und Organisation der Abteilung Medizincontrolling Sicherstellung der korrekten und zeitnahen Kodierung von medizinischen Leistungen Erhaltung und Weiterentwicklung einer rechtskonformen und qualitativ hochwertigen Dokumentation und Kodierung Überprüfung von Abrechnungen und Prüfung von Behandlungsdokumentationen Gestaltung und Weiterentwicklung des MD-Managements sowie Mitwirkung bei Vorbereitung, Durchführung und Umsetzung von Entgeltverhandlungen Mitwirkung an der Sicherung der wirtschaftlichen Stabilität und Liquidität sowie an strategischen Weiterentwicklungen Unterstützung bei der Umsetzung von neuen gesetzlichen Vorgaben

Sie bringen fundierte Berufserfahrung (idealerweise Leitungserfahrung) im Bereich Medizincontrolling sowie in der klinischen Dokumentation und Kodierung mit

Sie verfügen über umfassende Kenntnisse der aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen, Abrechnungsbestimmungen und Vergütungsvereinbarungen

Sie überzeugen durch eine hohe Affinität und einen routinierten Umgang mit gängigen Krankenhausinformationssystemen und IT Anwendungen

Sie haben hohes Interesse an der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Prozesse zur medizinischen Leistungssteuerung