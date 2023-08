Teamleiter Krankenhausabrechnung, DRG und Psychiatrie AOK Niedersachsen Osnabrück

Die AOK Niedersachsen, Osnabrück sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Teamleiter (m/w/d) Krankenhausabrechnung, DRG und Psychiatrie (Stellenanzeige).

AOK Niedersachsen

Teamleiter

Vollzeit

38,5

Vergütung: tarifliche Vergütung nach Gruppe 10 BAT / AOK-Neu

29-2072.00 Teamleitung Verwaltung

• Sie verantworten die korrekte finanztechnische Abrechnung der Leistungsfälle im Rahmen des stationären Fall- und Abrechnungsmanagements und gestalten eine kooperative Zusammenarbeit mit den Krankenhäusern zur effizienten und effektiven Versorgung der AOK-Versicherten.

• Dazu führen Sie fachlich und in direkter Verantwortung ein Team von Abrechnungsmanagern an unserem Standort in Osnabrück.

• Sie analysieren und bewerten stationäre Leistungsfälle und leiten Strategien und Maßnahmen gemäß der Fall- und Kostenentwicklung ab.

• Sie motivieren Ihr Team sich in Veränderungsprozesse und in Projekte einzubringen und diese aktiv mitzugestalten.

• Zudem optimieren Sie Kosten und Arbeitsqualität durch die einheitliche Umsetzung von Arbeitsprozessen und berücksichtigen dabei unsere Servicestandards und individuellen Mitarbeiterbelange.