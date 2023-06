Teamleiter für das MD-Forderungsmanagement (m/w/d) Mühlenkreiskliniken AöR

Die Mühlenkreiskliniken AöR, Minden sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen/eine Teamleiter*in für das MD-Forderungsmanagement (m/w/d) (Stellenanzeige).

Mehr Informationen: www.muehlenkreiskliniken.de

Mühlenkreiskliniken AöR

Teamleiter*in für das MD-Forderungsmanagement

Vergütung: Vergütung nach dem TVöD

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

Eigenständige Vertretung des Bereichs Kassen- und MD-Forderungsmanagement in der Abteilung Medizincontrolling

Entwicklung von Maßnahmen zur Erhöhung der Wirksamkeit des MD-Forderungsmanagements in Zusammenarbeit mit den anderen Leitungen in der Abteilung Medizincontrolling

Funktion als Ansprechperson des Vorstandes und der Betriebsleitungen, einschließlich eines regelmäßigen Berichtswesens

Weiterentwicklung Ihres Teams im Sinne einer modernen Personalentwicklung und Unterstützung bei der Organisationsentwicklung des Medizincontrollings in den Mühlenkreiskliniken