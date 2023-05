Teamleiter*in Med. Codierung 70-100% Universitätsspital Basel

Das Universitätsspital Basel sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Teamleitung Med. Codierung (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.unispital-basel.ch

Universitätsspital Basel

Teamleitung Med. Codierung

Voll- oder Teilzeit

70 - 100%

Vergütung: Attraktive Anstellungsbedingungen

29-2072.00 Codierung Verwaltung

Personelle Führung eines Teams von bis zu 6 Mitarbeitenden Verantwortlich für die Kodierleistung und DRG-Erlössicherung der Departementsbereiche; dies umfasst die korrekte, revisionssichere und termingerechte Kodierung stationärer sowie spitalambulanter Fälle und die Bearbeitung von DRG-Rechnungsanfragen Mitarbeit an der strategischen und operativen Systementwicklung und Prozessoptimierung, an der Erstellung von Anträgen zur Weiterentwicklung des Fallpauschal-Tarifes und der Kodierinstrumente sowie die Durchführung von Weiterbildungen im Kerngeschäft Pflege der Zusammenarbeit mit dem Team Medizinconsulting im Rahmen der Identifikation von Performance Potentialen oder Projektmitarbeit Gegenseitige Vertretung mit den anderen Departementscodierleitungen und der Leitung Medizinische Codierung

Master in Humanmedizin oder Pflegeausbildung Niveau FH sowie Eidg. Fachausweis als Med. Kodierer/in

Mehrere Jahre Berufserfahrung in der Medizinischen Codierung

Interesse an medizinisch-betriebswirtschaftlichen Sachverhalten sowie an juristischen, politischen und tariflichen Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen