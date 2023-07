Tumordokumentationsfachkraft / Med. Dokumentationsassistenz (w/m/d) München Klinik gGmbH

Das München Klinik gGmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Tumordokumentationsfachkraft / eine Med. Dokumentationsassistenz (w/m/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.muenchen-klinik.de

München Klinik gGmbH

Tumordokumentationsfachkraft

BY

Voll- oder Teilzeit

38,5

Vergütung: Vergütung gem. EG 8 TVÖD-K/VKA

29-2072.00 Tumordokumentation Dokumentationsassistent

Recherche, Dokumentation und Verarbeitung von komlexen erkrankungs- und therapierelevanten Daten onkologischer Patient*innen aus vorwiegend elektronischen Datenquellen in das Tumordokumentationssystem.

Erfassung von Diagnose-, Verlaufs- und Nachsorgedaten onkologischer Patient*innen

Erstellung und Pflege der Vollständigkeitskriterien nach dem aktuellen onkologischen Basisdatensatz (oBDS) und Meldung an das zuständige Krebsregister

Vor- und Nachbereitung von onkologischen Fachzertifizierungen nach DKG (z.B. Erstellung von Kennzahlenbögen, FollowUp) und aktive Teilnahme an Zertifizierungsaudits

Erstellung von regelmäßigen Auswertungen / Berichtswesen zur Tumordokumentation