Kodierleitfaden 2019 für die Psychiatrie und Psychosomatik (Buchhandel).

Die aktuelle Auflage des Kodierleitfadens für die Psychiatrie und Psychosomatik mit einem Update 2019 fasst die wichtigsten Informationen der im Rahmen PEPP-Systems notwendigen Kodierungen für alle psychiatrischen und psychosomatischen Fachkrankenhäusern und

Abteilungen zusammen. In kurzen Einführungen und ausführlichen Zusammenstellungen werden die psychiatrischen und psychosomatischen OPS-Schlüssel erläutert und durch einzelne Fallbeispiele

plausibel gemacht. Außerdem wird der fünfte Entgeltkatalog in seiner Systematik

erläutert.

Auch findet sich in dem Kodierleitfaden eine Zusammenstellung von

Einzelleistungen, die über OPS abgebildet werden. Dies soll helfen, das

Leistungsgeschehen in den psychiatrischen und psychosomatischen Kliniken

angemessen darzustellen. Integrierte Schulungsunterlagen sollen Sie in Ihrer

Arbeit unterstützen.

Quelle: Buchhandel, 26.11.2018