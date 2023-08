Agaplesion stellt neues Buch vor: Das demenzsensible Krankenhaus. Grundlagen und Praxis einer patientenorientierten Betreuung und Versorgung (Buchhandel).

Frankfurt am Main: Drei Experten des christlichen Gesundheitskonzerns AGAPLESION stellen sich der Zukunfts-Herausforderung Demenz und haben dazu das Buch Das demenzsensible Krankenhaus mit Beiträgen von mehr als 30 Autoren

herausgegeben.

Das Gesundheitswesen steht in den nächsten Jahren vor großen Herausforderungen

des demographischen Wandels: Bis 2050 wird die Zahl der an Demenz erkrankten

Menschen weltweit voraussichtlich auf 131 Millionen ansteigen. Wie macht man

unter diesen Vorzeichen ein Krankenhaus fit für Menschen mit Demenz?

Antworten liefern hochkarätige Experten nun gebündelt in nur einem Werk. Das

Buch „Das demenzsensible Krankenhaus“ ist aus der Praxis für die Praxis

entstanden und richtet sich an Ärzte und Pflegekräfte, aber auch an Fach- und

Führungskräfte im Krankenhaus aus den Bereichen Medizin, Pflege und Management

sowie an Berater im Gesundheitswesen.

„Als Krankenhaus-Anbieter mit einem Schwerpunkt in der Geriatrie sehen wir uns

bei AGAPLESION als Vorreiter in diesem Bereich und möchten mit unserem

Praxisbuch einen Beitrag leisten, um die Situation von kognitiv

beeinträchtigten Patienten zu verbessern“, erklärt Dr. Markus Horneber den

Hintergrund des Buchprojekts. Horneber ist ein erfahrener Gestalter im

Gesundheitswesen und Vorstandsvorsitzender der AGAPLESION gAG. Er hat das Werk

zusammen mit PD Dr. med. Rupert Püllen, Chefarzt der Medizinisch-Geriatrischen

Klinik am AGAPLESION MARKUS KRANKENHAUS in Frankfurt am Main, und Janine

Hübner, Leitung Unternehmensentwicklung bei AGAPLESION, herausgegeben.

In Aufbau und Struktur orientiert sich das Buch an den Führungs-,

Unterstützungs- und Kernprozessen im Krankenhaus – von der Aufnahme bis zur

Entlassung – und bietet einen Überblick über Themen von A wie Architektur bis Z

wie Zukunftsorientierung. Auch viele über die medizinische Behandlung

hinausgehende Gesichtspunkte wie Ethik, Spiritualität, Finanzierung und

rechtliche Aspekte werden behandelt. Der Leser kann sich dabei einfach und

direkt zu einzelnen Teilaspekten informieren, aber auch sein Gesamtwissen zum

Thema ausbauen.

„Das demenzsensible Krankenhaus. Grundlagen und Praxis einer

patientenorientierten Betreuung und Versorgung“

ISBN-Nr.: 978-3-17-033435-9

Auflage: 1. Auflage

Seiten: 404

Preis: 59,00 EUR

Quelle: Pressemitteilung, 03.09.2019

