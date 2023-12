NRW: Zahl der Gestorbenen war im Juli 2020 niedriger als ein Jahr zuvor (IT.NRW).

Nach vorläufigen Ergebnissen starben in Nordrhein-Westfalen im Juli 2020 etwa 15 600 Menschen. Düsseldorf (IT.NRW). Nach vorläufigen Ergebnissen starben in Nordrhein-Westfalen im Juli 2020 etwa 15 600 Menschen. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt anhand unplausibilisierter Daten mitteilt, war die

Zahl der Gestorbenen damit niedriger als im Juli 2019 (damals: 17 356).

Üblicherweise steigt die Zahl der Gestorbenen von Juni auf Juli an, in diesem

Jahr blieb sie hingegen konstant: Es starben in etwa gleich viele Personen wie

im Vormonat (Juni: 15 600).

Tabellarische Daten der Grafik

Das Statistische Landesamt veröffentlicht die vorliegenden Ergebnisse, um

Aussagen zum aktuellen Sterbegeschehen zu ermöglichen. Die Daten sind teilweise

noch nicht abschließend geprüft und die Sterbefallzahlen können sich durch

Nachmeldungen der Standesämter noch erhöhen. Die Auswertung umfasst lediglich

Todesfälle von Personen, die innerhalb des Landes verstarben und dort auch

gemeldet waren.

Quelle: IT.NRW, 26.08.2020