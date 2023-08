SRH stellt neue Markenidentität als Teil eines wertebasierten Transformationsprozesses vor (Pressemitteilung).

Die Herausforderungen der Zukunft gemeinsam mit Leidenschaft fürs Leben meistern – unter diesem Leitbild präsentiert sich die SRH, führender Anbieter im Bereich Bildung und Gesundheit in Deutschland, mit einem neuen Markenauftritt. Er ist Teil eines umfassenden Transformationsprozesses, der gemeinsame Werte implementiert, Haltung vermittelt, die Dachmarke stärkt und

Innovationen ermöglicht.



03.11.2020

Die SRH hat sich seit ihren Anfängen vor über 50 Jahren zu einem führenden

Unternehmen in den Bereichen Bildung und Gesundheit entwickelt. Mit seinem

neuen Markenauftritt unter dem Leitmotiv „Leidenschaft fürs Leben“ initiiert

das gemeinnützige Stiftungsunternehmen jetzt eine tiefgreifende Transformation.

Ziel ist es, die Unternehmensidentität nachhaltig zu stärken und die SRH so für

die anspruchsvollen Herausforderungen der Zukunft bestmöglich aufzustellen. Der

Startschuss für diesen Veränderungsprozess, der auf eine Dauer von fünf bis

sieben Jahre ausgelegt ist, fiel vor wenigen Tagen im Rahmen eines virtuellen

Brand Days am Unternehmenssitz in Heidelberg, bei dem der neue Markenkern,

Markenwerte usw. vorgestellt wurden. Per Live-Stream konnten Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter an allen Standorten der SRH an der innovativen und emotional

konzipierten 90-minütigen Live-Präsentation mit Einspielfilmen, Talk-Elementen,

Live-Moderation und moderiertem Live-Chat teilnehmen.

Stärken bündeln für die Herausforderungen der Zukunft

Ein wesentlicher Teil des gesamten Transformationsprozesses der SRH ist eine

besondere Form der Client Centricity, die den Menschen in den Mittelpunkt des

Handelns stellt. Prof. Dr. Christof Hettich, Vorstandsvorsitzender der SRH

Holding, erklärt dazu: „Alle Einrichtungen der SRH tragen mit Leidenschaft dazu

bei, dass die Menschen ein selbstbestimmtes Leben führen können. Das heißt,

alles richten wir am Wohl und am Bedürfnis unserer Kunden und Patienten aus.“

Mit den Bereichen Bildung und Gesundheit ist die SRH in zwei wichtigen

Zukunftsmärkten aktiv, die von hoher Relevanz für das Gemeinwohl sind.

Gleichzeitig stellt der gesellschaftliche Wandel gerade diese Bereiche vor

besonders große Herausforderungen. Dazu gehören unter anderem der

Fachkräftemangel im Gesundheitswesen oder die tiefgreifenden Veränderungen

durch die Digitalisierung.

Markenentwicklung mit einem kollaborativen Ansatz

Der neue Markenauftritt ist das Ergebnis eines zweijährigen mehrstufigen

Entwicklungsprozesses, in den sich über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

aktiv eingebracht hatten. Von den Geschäftsführern, den Marketingbeauftragten

und den Nachwuchsführungskräften über das Pflege- und das Ärzteboard bis zum

Betriebsrat konnten alle ihre Sichtweisen einbringen. „Unser Ziel war es, die

Marke SRH aus ihrer eigenen Identität heraus zu entwickeln – aus dem, was uns

bereits heute ausmacht. Deshalb haben wir versucht, möglichst viele Bereiche

der SRH in den Entwicklungsprozess einzubeziehen und so unsere gemeinsame

Identität zu finden“, erläutert Simone Kuhn Geschäftsbereichsleiterin für

Strategische Markenführung und Innovationsmanagement. Dazu fanden über 30

Workshops in 40 Unternehmensbereichen der SRH statt.

Wertebasierter Transformationsprozess

Im Lauf des gemeinsamen Markenprozesses haben sich für die SRH drei Wertepaare

konkretisiert, die die Einzigartigkeit und ganzheitliche Identität der SRH

unterstreichen und als verbindliche Leitplanken des unternehmerischen Handelns

den Weg in die Zukunft weisen:

Herzlich und einfühlsam: Dieses Wertepaar ist seit jeher charakteristisch für

die SRH.

Fundiert und durchdacht: Dahinter stehen über 50 Jahre Erfahrung der SRH, die

sich beispielsweise beim Einsatz erprobter Therapien und in den evaluierten

Studiengängen usw. widerspiegeln.

Mutig und konsequent: Diese beiden neuen Unternehmenswerte sind wichtig für die

zukünftige Entwicklung der SRH zu einer führenden Anbieterin für Bildung und

Gesundheit.

Umsetzung der Marke in den Einrichtungen der SRH

Der neue Markenauftritt geht weit über die klassischen Design-Elemente hinaus,

neben Logo und Typographie flankieren verschiedene Maßnahmen und Projekte die

Einführung der neuen Marke. Der visuelle Markenauftritt wurde von der

renommierten Münchner Agentur Martin et Karczisnki entwickelt.

Erfolgsmodell für die Zukunft

Als Stiftungsunternehmen steht die SRH Holding für ein alternatives

Unternehmensmodell, das auf den produktiven Dreiklang dieser Erfolgsfaktoren

setzt: stiftungsbasiert – gemeinnützig – unternehmerisches Denken und Handeln.

„Die SRH war schon immer ein relevantes Unternehmen, das seit über 50 Jahren

sehr erfolgreich in den Bereichen Bildung und Gesundheit agiert“, erläutert

Prof. Dr. Christof Hettich die neue Markenidentität. „Bislang fehlte jedoch

eine gemeinsame Identität – etwas, das beide Unternehmensbereiche verbindet.

Dabei ist das Fundament unserer Identität die Leidenschaft fürs Leben. Sie

bildet die Brücke zwischen Bildung und Gesundheit.“

SRH | Gemeinsam für Bildung und Gesundheit

Als Stiftung mit führenden Angeboten in den Bereichen Bildung und Gesundheit

begleiten wir Menschen auf ihren individuellen Lebenswegen. Unserer

Leidenschaft fürs Leben folgend, helfen wir ihnen aktiv bei der Gestaltung

ihrer Zukunft, hin zu einem selbstbestimmten Leben. Mit über 16.000

Mitarbeitern und 1,1 Mio. Kunden erwirtschaften wir einen Umsatz von mehr als 1

Mrd. Euro. Sitz der Stiftung ist Heidelberg.

Quelle:Pressemitteilung, 03.11.2020