Ammerland-Klinik GmbH verstärkt Klinikleitung (Pressemitteilung).

Die Klinikleitung der Ammerland-Klinik GmbH, bestehend aus Hauptgeschäftsführer Axel Weber, dem Medizinischem Geschäftsführer Dr. Peter Ritter und Pflegedirektorin Birgit Paesch, wird zukünftig durch eine Kaufmännische Direktorin sowie einen Leiter Medizinmanagement ergänzt. Die Ammerland-Klinik GmbH blickt

auf eine mehr als 70-jährige Geschichte zurück, die gekennzeichnet ist vom stetigen Zuwachs an Raum und Fachkompetenz. Heute ist sie eine Klinik der Schwerpunktversorgung mit überregionalem

Einzugsgebiet. Mit 375 Betten, 1.500 Mitarbeitenden, neun Hauptabteilungen und

zahlreichen medizinischen Zentren hat sie sich über die Jahre stets

weiterentwickelt und vergrößert. Am Standort Westerstede versorgt die

Ammerland-Klinik jährlich über 80.000 stationäre und ambulante Patienten.

Jährliche Umsatzerlöse von über 120 Mio. Euro und ein über die letzten Jahre

konsequent positives Jahresergebnis belegen ihre Wirtschaftlichkeit. Ein

weiterer Pluspunkt der Ammerland-Klinik ist ihre vergleichsweise weit

fortgeschrittene Digitalisierung. Um diese Weiterentwicklung­ sicherzustellen

und neue notwendige Strukturen zu schaffen, wurde das Führungsteam nun um zwei

neu geschaffene Positionen erweitert.

Martina Heyen übernimmt zum 1. März 2021 das Amt der Kaufmännischen Direktorin

an der Ammerland-Klinik. Ausgewählt wurde sie aufgrund ihrer langjährigen

Erfahrung im Krankenhausmanagement und ihrer großen fachlichen sowie

persönlichen Kompetenz. Seit 1990 war Martina Heyen in einem Oldenburger

Krankenhaus tätig, wo sie zuletzt als Leitung des Zentralbereichs des Vorstands

die Stabstellen Datenschutz, Controlling, Finanz- und Rechnungswesen sowie

Öffentlichkeitsarbeit bündelte. Als Kaufmännische Direktorin wird sie,

gemeinsam mit den Abteilungsleitern, die Strukturen der Zentralen Dienste

zukunftsfähig aufstellen und weiterentwickeln.

Komplettiert wird die Klinikleitung durch Dr. Christian Barthel, der -

ebenfalls zum 1. März 2021 - das Amt des Leiters Medizinmanagement antritt. Dr.

Barthel war zuvor insgesamt 22 Jahre bei der Bundeswehr tätig. Davon 13 Jahre

im Bundeswehrkrankenhaus Westerstede, welches nicht nur baulich an die

Ammerland-Klinik angegliedert ist, sondern auch in vielen Bereichen

interdisziplinär mit der Klinik kooperiert. Hier leitete er als Oberfeldarzt

und Abteilungsleiter den Bereich des Controllings und Qualitätsmanagements. Als

Leiter des Medizinmanagements in der Ammerland-Klinik wird er künftig die

Bereiche Medizin-Controlling, Organisationsentwicklung sowie das Qualitäts- und

Prozessmanagement verantworten.

„Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Martina Heyen und Dr. Christian

Barthel. In dieser herausfordernden Zeit ist es sehr wertvoll, mit Frau Heyen

eine erfahrene und gut vernetzte Klinikmanagerin sowie mit Dr. Barthel einen

Kenner der Klinik und unserer Region gewonnen zu haben. In Hinblick auf die

positive Entwicklung und die stetig wachsende Größe der Klinik war es ein

wichtiger strategischer Schritt diese beiden Positionen zu schaffen.“, sagt

Axel Weber, Hauptgeschäftsführer der Ammerland-Klinik. „Mit ihrer Qualifikation

und Erfahrung werden sie eine große Bereicherung für die Ammerland-Klinik sein,

sodass wir für die zukünftigen Herausforderungen sehr gut aufgestellt sind.“

Quelle: Pressemitteilung, 03.03.2021