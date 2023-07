TU München, Klinikum Straubing und Lufthansa starten ersten universitären Zertifikatslehrgang in der EU zum Thema Patientensicherheit (Fokus Patient).

Das Thema Patientensicherheit spielt seit Jahren eine immer größer werdende Rolle in der Öffentlichkeit. In den USA sind medizinische Fehler die dritthäufigste Todesursache. Vor diesem Hintergrund erarbeitete die TU München mit dem Klinikum Straubing und der Lufthansa

Aviation Training das Zertifikatsprogramm „Fokus Patientensicherheit“. Die Weiterbildung für Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen soll im September 2021 starten. „Wir sind stolz, dass wir unsere Erfahrungen in die Entwicklung des Konzepts einbringen

konnten“, sagt Klinikums-Geschäftsführer Dr. Christoph Scheu.

Daten für Deutschland sind zwar unbekannt. Doch in den USA sterben jährlich

250.000 Menschen durch medizinische Fehler. Das entspricht 60.000 bis 70.000

vermeidbaren Toten jedes Jahr in Deutschland wegen medizinischer Fehler, betont

Dr. Scheu. Zum Vergleich: Im Straßenverkehr sterben in Deutschland jährlich

„nur“ etwa 3.000 Menschen. Forschung und Lehre zu dieser dritthäufigsten

Todesursache im Lande tut nach Meinung des Klinikums-Geschäftsführer daher

not.

Ein Schritt in diese Richtung ist das neue Zertifikatsprogramm „Fokus

Patientensicherheit“. Weg vom Reagieren auf Fehler und Schadensfälle, hin zum

vorausschauenden und lösungsorientierten Umgang mit Risiken. Vorbild dabei sind

Hochsicherheitsorganisationen wie die Luftfahrt, deren erfolgreiche Konzepte

vorgestellt und an das Gesundheitswesen angepasst werden.

Sicherheitskultur und der Faktor Mensch werden als beitragende Fehlerquellen

ins Zentrum der Lehreinheiten gerückt. In einem Human-Factor-Training wird

erlebbar gemacht, wie gute Kommunikation und funktionierende Teams auch unter

schwierigen Notfallbedingungen gelingen können. Die gewonnenen Erkenntnisse

werden auf klinisch relevante Situationen übertragen und durch konkrete

Praxisbeispiele und Simulationsübungen vertieft.

Zielgruppe des Zertifikatsprogramms sind Führungskräfte, Verantwortliche für

Qualitäts-, Risiko-, Schadens- und Krisenmanagement in Gesundheitseinrichtungen

sowie erfahrene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Patientenversorgung.

Das Weiterbildungsformat findet in drei Präsenzblöcken in München und Straubing

statt.

Das Zertifikatsprogramm ist ein Gemeinschaftsprojekt der medizinischen Fakultät

der TU München, des Klinikums rechts der Isar, des Klinikums Straubing sowie

des Lufthansa Aviation Training. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage

unter www.lll.tum.de/de/certificate/fokus-patient-sicherheit-aktiv-gestalten/



Quelle: Fokus Patient, 28.05.2021