Mindestmengenregelungen im GVWG nicht aufweichen (VdEK).

Der Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) fordert, die im Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) geplante Stärkung der Mindestmengenregelungen im Laufe des parlamentarischen Prozesses nicht wieder aufzuweichen. Entsprechende Forderungen dazu

kommen aus einigen Bundesländern. Ulrike Elsner, Vorstandsvorsitzende des vdek, betonte: „Die mit dem GVWG beabsichtigte Stärkung der Mindestmengen für Operationen im Krankenhaus darf in

den Verhandlungen der Koalitionäre nicht wieder aufgeweicht werden. Zur

Stärkung von Versorgungsqualität und Sicherheit der Patientinnen und Patienten

ist es richtig, zukünftig keine Ausnahmen mehr zu ermöglichen. Mindestmengen

schützen die Patientinnen und Patienten etwa vor Komplikationen und Todesfällen

und bieten eine gute Basis, die qualitätsorientierte Gestaltung der

Krankenhauslandschaft zu befördern.“

Mindestmengen müssen erfüllt werden

Das gelte ausdrücklich auch für die im Gesetzentwurf bisher vorgesehene

Maßnahme, Ausnahmegenehmigungen der Länder für Krankenhäuser bei Nichterreichen

der Mindestmengen abzuschaffen, so Elsner. Bestrebungen, kurz vor Abschluss des

Gesetzgebungsverfahrens von der Abschaffung der Ausnahmeregelung Abstand zu

nehmen, lehnt der vdek ab. Elsner: „Es gibt keinerlei Gründe, Krankenhäusern

ausnahmsweise eine Operation zu ermöglichen, wenn sie nicht einmal die

Mindestmengen erfüllen. Denn es handelt sich immer um komplexe und planbare

Eingriffe, etwa eine Leber- oder Nierentransplantation, für die Patientinnen

und Patienten nach eigenen Aussagen auch bereit sind, längere Anfahrtswege in

Kauf zu nehmen, um von einer hohen Versorgungsqualität zu profitieren.“

Mindestmengen ausweiten und verbindlicher gestalten

Mindestmengen wurden 2006 durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA)

eingeführt mit dem Ziel, Gelegenheitsversorgung zu verhindern und Risiken, die

mit selten durchgeführten Behandlungen verbunden sind, zu minimieren. Bislang

gibt es für sieben Bereiche Mindestmengen, unter anderem Leber- und

Nierentransplantationen, Versorgung Früh- und Neugeborener und

Knie-Endoprothesen. Weitere sind in Planung, etwa für kathetergestützte

Eingriffe an Herzklappen. Der G-BA legt Mindestmengen in einem aufwändigen

Verfahren fest, bewertet dabei den Zusammenhang zwischen Fallzahl und

Behandlungsqualität.

Die im GVWG vorgesehene Stärkung und die Erweiterung von Mindestmengen sind

notwendig, da diese noch nicht umfänglich ihre Wirksamkeit entfalten konnten.

So lag der Anteil der Krankenhäuser, die trotz der bestehenden Mindestmenge von

50 Eingriffen pro Jahr bei einer Knie-TEP dennoch Leistungen unterhalb dieses

Wertes erbringen, bundesweit bei 17 Prozent, in manchen Stadtstaaten sogar bei

30 Prozent. Das liegt neben den Ausnahmeregelungen der Landesbehörden auch an

dem komplizierten Verwaltungsverfahren, welches es Krankenkassen sehr schwer

macht, bei Unterschreitung der Mindestmenge gegen das Krankenhaus vorzugehen.

Bisher genügt die Prognose des Krankenhauses, dass es die Mindestmenge

voraussichtlich im nächsten Jahr erreicht. Ein gutes Signal für die Patienten

ist deshalb, dass nach dem GVWG-Entwurf der G-BA ab 2022 Regelbeispiele für

erhebliche begründete Zweifel an der Prognose festlegen soll.

Quelle: VdEK, 02.06.2021