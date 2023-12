Medizincontroller / Kodierfachkraft m/w/d Universitätsklinikum Augsburg

Das Universitätsklinikum Augsburg sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Medizincontroller / eine Kodierfachkraft (m/w/d) für die Abteilung Medizincontrolling (Stellenanzeige).

Universitätsklinikum Augsburg

Medizincontroller

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: Eingruppierung nach TVöD-K / TV-L

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

- Sie bearbeiten verschiedene Fragestellungen im Auftrag von der Bereichs- oder Abteilungsleitung, bereiten Themen vor und wirken in Projekten mit

- Sie erstellen Analysen und Berichte aus unterschiedlichen Datenquellen und wirken an Maßnahmen des Prozesscontrollings mit

- DRG-Kodierung und Bearbeitung von Prüfvorgängen der Kostenträger bis hin zur Vorbereitung sozialgerichtlicher Verfahren sind ein Teil Ihrer Routinearbeiten

- Sie wirken an Prüf- und Revisionszyklen in der DRG-Kodierung und im Kostenträgermanagement mit