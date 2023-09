Helios Klinik Lengerich: Ab Januar 2022 keine geriatrische Frührehabilitation mehr (Pressemitteilung).

Die Helios Klinik Lengerich wird ab dem 1.1.2022 keine geriatrische Frührehabilitation mehr anbieten. Bis Ende des Jahres ist dieser Bereich der Inneren Medizin noch für Patienten geöffnet. Seit Juli 2016 betreibt die Helios Klinik Lengerich einen geriatrischen Bereich unter der Leitung von Natalja

Allerborn, Oberärztin für Innere Medizin. Die Einheit für geriatrische Frührehabilitation auf der Station A1 der Helios

Klinik Lengerich hat durchschnittlich vier Patientinnen und Patienten im Monat

behandelt.

Aufgrund der deutlich verschärften personellen Anforderungen des Medizinischen

Dienstes im ärztlichen sowie im therapeutischen Bereich wird die Helios Klinik

Lengerich ab dem 1.1.2022 keine Komplexbehandlungen mehr in der geriatrischen

Frührehabilitation anbieten können. „Dafür hat sich dieser Bereich in Lengerich

leider nicht ausreichend etabliert“ so Frank Mönter, Geschäftsführer der

Klinik. Die Mitarbeiter wurden über diesen Schritt vergangene Woche Donnerstag

durch die Geschäftsleitung informiert.

Die Helios Klinik Lengerich bedauert diese Maßnahme. Bis zum 31.12.2021 können

selbstverständlich alle Frührehabilitativen Patientinnen und Patienten durch

das interdisziplinäre Team auf der Station A1 weiterhin behandelt werden.

Quelle: Pressemitteilung, 28.09.2021