Kodierleitfaden 2022 für die Viszeralchirurgie 2022

Kodierleitfaden 2022 für die Viszeralchirurgie (Buchhandel).

Zum fünften Mal liegt ein praxisnaher Kodierleitfaden für die Kodierung der Viszeralchirurgie für das Jahr 2022 vor und schließt damit erneut eine Lücke in der Kodierliteratur. Die Abbildung chirurgischer Fälle in das DRG-System wird anhand von Definitionen, Hitlisten und Beispielen anschaulich durch das

erfahrene Autorenteam erklärt. Dabei werden die Themen Viszeralchirurgie und

Transplantationschirurgie dargestellt. Die Viszeralchirurgie ist in der

DRG-Vergütung inzwischen komplex abgebildet und wurde in den letzten Jahren vom

InEK wiederholt gründlich überarbeitet.

[...]

Quelle: Buchhandel, 21.10.2021