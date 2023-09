Zi-Studie zur Versorgung onkologischer Erkrankungen in Deutschland 2010-2019 (Download, PDF, 403 kB).

Von den insgesamt 61,5 Millionen gesetzlich Krankenversicherten ab 15 Jahren hatten 2019 knapp 3,32 Millionen Menschen mindestens in zwei Quartalen eine als gesichert dokumentierte Krebsdiagnose. Das entspricht einer altersstandardisierten Diagnoseprävalenz von 5,2 Prozent für alle Krebserkrankungen

ohne den hellen Hautkrebs. 2010 lag diese noch bei 4,1 Prozent. Vor allem ältere Menschen erkranken an Krebs. Die altersspezifische

Diagnoseprävalenz für alle untersuchten Krebserkrankungen steigt bis zur

Altersgruppe der 80- bis 84-Jährigen an (15 bis 19 Jahre: 0,2 Prozent, 80 bis

84 Jahre: 16,6 Prozent im Jahr 2019). Diese Verteilung über alle Altersgruppen

hinweg ist bei fast allen Krebsarten zu beobachten. Ausnahmen bilden Hoden-,

Gebärmutterhals- und Schilddrüsenkrebs. Hier wird jeweils der Altersgipfel

bereits deutlich früher erreicht.

Männer sind von den meisten geschlechtsunabhängigen Krebsarten häufiger

betroffen als Frauen. Zwischen den Krebsarten sind allerdings substanzielle

Unterschiede im Ausmaß des Geschlechterverhältnisses zu erkennen: Während der

Unterschied beim malignen Melanom 2019 nur sehr gering war, fiel das

Prävalenzverhältnis beim Harnblasenkrebs deutlich zuungunsten der Männer aus.

Weitaus mehr Frauen leiden demgegenüber an Schilddrüsenkrebs.

Das sind die zentralen Ergebnisse einer aktuellen Versorgungsatlas-Studie des

Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (Zi) zur vertragsärztlichen

und -psychotherapeutischen onkologischen Versorgung in Deutschland. Es handelt

sich um die bisher umfangreichste krankenkassenübergreifende Bestandsaufnahme

der onkologischen Versorgung in der ambulanten Versorgung. „2019 war Krebs in

Deutschland für etwa ein Fünftel der in vollständiger Gesundheit gelebten

verlorenen Lebensjahre verantwortlich. Krebserkrankungen haben daher einen

erheblichen Einfluss auf die Gesamtkrankheitslast und den Versorgungsbedarf der

Bevölkerung in Deutschland. Angesichts der demografischen Entwicklung und des

medizinischen Fortschritts müssen wir leider davon ausgehen, dass der Anteil

der Personen, die mit einer Krebsdiagnose leben, weiter ansteigen wird. Diese

Patientinnen und Patienten werden auch vermehrt die ambulante vertragsärztliche

und -psychotherapeutische Versorgung in Anspruch nehmen. Das ist eine große

Herausforderung, auf die sich das gesamte Spektrum des Gesundheitssystems in

Deutschland vorausschauend vorbereiten muss. Die jetzt vorgelegte

Bestandsaufnahme ist auch ein wichtiger Ausgangspunkt, um später die Effekte

der Pandemie auf die onkologische Versorgung beurteilen zu können. Dafür ist es

jetzt aber noch zu früh.“, sagte der Zi-Vorstandsvorsitzende Dr. Dominik von

Stillfried.

Krebserkrankungen sind durch ein unkontrolliertes Zellwachstum gekennzeichnet.

Krebs kann grundsätzlich in allen Organen des menschlichen Körpers auftreten.

Je nachdem, welches Organsystem betroffen ist, handelt es sich bei

Krebserkrankungen um sehr heterogene Krankheitsbilder. In einer ersten

Abstufung lassen sich Krebserkrankungen des Körpergewebes, sogenannte solide

Tumore, und Krebserkrankungen des Blut- und blutbildenden Systems,

hämatologische Tumore, unterscheiden.

Für 20 verschiedene Krebsentitäten und -entitätsgruppen ist die rohe und die

altersstandardisierte administrative Prävalenz für Versicherte der Gesetzlichen

Krankenversicherung (GKV) ab 15 Jahren berechnet worden. Datengrundlage der

Auswertung waren die bundesweiten vertragsärztlichen Abrechnungsdaten gemäß §

295 SGB V der Jahre 2010 bis 2019. Der Datensatz umfasst alle GKV-Versicherten,

die im entsprechenden Zeitraum mindestens einen abrechnungsfähigen Arzt- bzw.

Psychotherapeutenkontakt hatten. Für die vier häufigsten Krebsarten wurde die

rohe und altersstandardisierte administrative Inzidenz im Jahr 2017 ermittelt

und für diese im Zeitraum 2017 bis 2019 die krebsassoziierte Inanspruchnahme

ärztlicher und psychotherapeutischer Leistungserbringender sowie das

Fachgruppenspektrum untersucht. Deutliche Unterschiede zeigen sich

beispielsweise bei der Beteiligung von Fachinternist:innen. Während weniger als

ein Drittel der Brustkrebs- und Prostatakrebspatient:innen in

fachinternistischer Behandlung waren, waren es bei den Darm- und

Lungenkrebspatient:innen bis zu fast zwei Drittel.

„Hier zeigen sich unterschiedliche Muster im Vergleich der Krebsarten im

Zeitablauf. Generell spielt die Behandlung und Begleitung durch Hausärztinnen

und Hausärzte eine große Rolle. Der hausärztliche Behandlungsbeitrag hat in der

Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Brustkrebs bzw. Prostatakrebs in

den Jahren nach der Diagnose deutlich zugenommen, radiologische Leistungen

waren hingegen rückläufig. Für Patientinnen und Patienten mit Darmkrebs oder

Lungenkrebs ist der hausärztliche Behandlungsbeitrag sowie die ambulante

Versorgungsleistung insgesamt dagegen eher rückläufig gewesen, während z. B.

der internistische Versorgungsanteil gestiegen ist. Diese Muster müssen noch

genauer auch im Hinblick auf die Arbeitsteilung zwischen Praxen und

Krankenhäusern untersucht und mit den Erfahrungen von Vertretern dieser

Fachrichtungen abgeglichen werden. Außerdem wird zu prüfen sein, inwiefern die

Pandemiejahre an dieser Fachgruppenverteilung in der ambulanten Versorgung und

Nachsorge zu Änderungen führen,“ ergänzte von Stillfried.

Kohring C, Holstiege J, Akmatov MK, Dammertz L, Heuer J, Bätzing J.

Vertragsärztliche und -psychotherapeutische onkologische Versorgung in

Deutschland – Trends im Zeitverlauf 2010 bis 2019. Zentralinstitut für die

kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi). Versorgungsatlas-Bericht Nr.

21/11. Berlin 2021. https://doi.org/10.20364/VA-21.11

Quelle: Pressemitteilung, 02.12.2021