KITE: Künstliche Intelligenz schneller in den klinischen Alltag bringen (Presseinformation).

Künstliche Intelligenz (KI) soll die Medizin besser machen. Damit KI zuverlässig arbeiten kann, muss sie zunächst mit klinischen Daten trainieren. Außerdem muss die Anwendung gut auf das medizinische Personal und die Krankenhauspatient:innen abgestimmt sein. Liefert die

Anwendung verlässliche Daten, ist die Handhabung intuitiv, läuft die digitale Kommunikation störungsfrei? Erst wenn dieses Zusammenspiel reibungslos klappt, kann KI im

Krankenhaus erfolgreich eingesetzt werden. Diesen Prozess möchte ein Team von

Wissenschaftler:innen des Instituts für Künstliche Intelligenz in der Medizin

(IKIM) an der Universitätsmedizin Essen und der Medizinischen Fakultät der

Universität Duisburg-Essen nun beschleunigen. Sie wollen eine Plattform

aufbauen, die als Forschungsinfrastruktur die künstliche Intelligenz schneller

an das Krankenhausbett bringt. Ihr informationstechnologisches

Ausstattungsprojekt KI-Translation Essen (KITE) wird durch die Europäische

Union im Rahmen der Förderlinie REACT-EU mit fast 2,5 Millionen Euro und als

Teil der Reaktion der Europäischen Union auf die COVID-19-Pandemie gefördert.

„Wir wollen das inzwischen geläufige Konzept von bench-to-bedside, also vom

Labor zum Krankenbett im Sinne der KI weiterdenken und bits-to-bedside

umsetzen“, erklärt Prof. Dr. Dr. Jens Kleesiek, Leiter der Arbeitsgruppe

Maschinelles Lernen in der Medizin am IKIM. Das Projekt KITE setzt an mehreren

Stellen an: Zum einen soll die KI an echten medizinischen Daten aus

verschiedenen Kliniken und Fachbereichen trainiert und optimiert werden, zum

anderen sollen verschiedene neue digitale Kommunikationskanäle etabliert

werden. „Wir wollen beispielsweise Dashboards für die grafische Präsentation

von Analyseergebnissen in Tumorkonferenzen programmieren, Chat-Bots zur

Kommunikation in der Radiologie testen und neben Virtual Reality (VR)- und

Augmented Reality (AR)-Lösungen auch einen Servicerobotor einsetzen“, so der

Nachwuchsgruppenleiter am IKIM PD Dr. Dr. Jan Egger.

Ein kritischer Punkt bei der Zertifizierung und Zulassung von Software als

Medizinprodukt ist immer die sogenannte Wirksamkeitsstudie, in der geklärt

werden muss, ob ein Produkt im medizinischen Sinne hilft. „Bei der KI will man

wissen: Erfüllt die KI festgelegte Kriterien, löst sie die spezifische Aufgabe

zuverlässig – und wenn ja, wie gut?“, konkretisiert Prof. Kleesiek. „KITE

erlaubt uns eine Infrastruktur aufzubauen, die den gesamten Evaluationsprozess

von KI-Algorithmen optimiert. Durch die Verwendung offener Standards können

KI-Algorithmen, die wir selbst entwickelt haben, aber auch von externen

Partnern stammen, evaluiert werden.“

Die im Rahmen von KITE geschaffene Infrastruktur soll nicht nur dem

Universitätsklinikum zur Verfügung stehen, sondern auch angebundenen Kliniken

und externen Partnern zur Verfügung gestellt werden. Dabei ist die

IT-Infrastruktur des IKIM-Forschungsclusters vom klinischen Netzwerk getrennt,

um eine scharfe Abgrenzung zwischen sensiblen Patienteninformationen im Rahmen

der Versorgung einerseits und anonymisierten, medizinischen Daten für

medizinische Forschung andererseits sicherzustellen.

Quelle: Presseinformation, 08.03.2022