Elbe-Saale-Klinik, Fachklinikum Brandis und Ostseeklinik Kühlungsborn werden Teil des deutschen Rehabilitationsanbieters MEDIAN

Elbe-Saale-Klinik, Fachklinikum Brandis und Ostseeklinik Kühlungsborn gehören bald zum Marktführer MEDIAN (Presseaussendung).

Die drei Fachkliniken werden Teil des führenden deutschen Rehabilitationsanbieters MEDIAN. Sie stärken den Unternehmensverbund von MEDIAN regional und qualitativ. Die drei Fachkliniken in den Bundesländern Sachsen-Anhalt, Sachsen, und Mecklenburg-Vorpommern erhalten neue

Eigentümer und werden in die MEDIAN Unternehmensgruppe integriert. Das gaben die Geschäftsführung von MEDIAN und die bisherigen Eigentümer der Einrichtungen bekannt. Der Kaufvertrag zu der

Transaktion wurde am 15. Juni 2022 von den Geschäftsführern der drei Kliniken,

Thorsten Ostermann und Günter Pott, sowie Dr. André M. Schmidt, CEO von MEDIAN,

unterzeichnet. Der Vollzug des Erwerbs steht noch unter dem Vorbehalt der

Zustimmung des Bundeskartellamts. Über die Höhe des Kaufpreises wurde

Stillschweigen vereinbart.

Hohe Qualitätsmaßstäbe

Die Elbe-Saale-Klinik, die Fachklinik Brandis sowie die Ostseeklinik

Kühlungsborn überzeugen jeweils durch eine hohe medizinische Kompetenz und

Behandlungsqualität, weshalb sie die Einrichtungen der MEDIAN

Unternehmensgruppe perfekt ergänzen. Die überdurchschnittlich hohe Qualität der

Behandlung in den Einrichtungen von MEDIAN wird regelmäßig von der Deutschen

Rentenversicherung (DRV) bescheinigt. Die von MEDIAN bereits seit Jahren

eingesetzte Methodik zur systematischen Erfassung der Qualität für jede

Behandlungsindikation wird künftig auch in den drei neu übernommenen Kliniken

verwendet. So kann die individuelle gesundheitliche Entwicklung zwischen

Aufnahme und Entlassung der Patientinnen und Patienten genau nachvollzogen und

stetig weiterentwickelt werden.

Beyond Reha – Ausbau der digitalen Patientenversorgung

MEDIAN bietet bereits vielfältige digitale Unterstützung für eine erfolgreiche

Patientenversorgung an und verfolgt eine umfassende Digitalstrategie. Diese

geht über fokussierte Rehabilitation in den Einrichtungen hinaus und deckt den

Bedarf vor, während und nach der Behandlung ab. Die drei Neuzugänge werden in

diese Weiterentwicklung des digitalen Vorreiters MEDIAN für eine

hochqualitative Versorgung integriert und ergänzen die Angebote in idealer

Weise.

Ein engmaschiges regionales Netz zur Versorgung von Patienten

„Die drei modernen Fachkliniken verstärken das engmaschige regionale Netz von

MEDIAN zur optimalen Versorgung von Patientinnen und Patienten in Deutschland“,

sagt Dr. Schmidt und führt aus: „Die Elbe-Saale-Klinik wird dabei unserem

Geschäftsbereich Nord-Ost zugeteilt, das Fachklinikum Brandis dem Bereich Ost

und die Ostseeklinik dem Geschäftsbereich Nord-West.“

Die Beschäftigten der drei Einrichtungen wurden bereits über den

Zusammenschluss mit MEDIAN informiert. „Alle zu uns stoßenden Kolleginnen und

Kollegen begrüße ich ganz herzlich im Unternehmensverbund und freue mich auf

die aktive Zusammenarbeit und die gemeinsamen Aufgaben. Alle

medizinisch-therapeutischen Arbeitsplätze und alle drei Klinikstandorte bleiben

erhalten. Wir haben großes Interesse daran, die Erfahrung und das vorhandene

Wissen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu nutzen und den Austausch zu

fördern“, betont Dr. Schmidt.

„Klinikverbünde sind gegenüber Einzelbetreibern im Gesundheitsmarkt mit seinem

hohem Wettbewerbs- und Innovationsdruck klar im Vorteil. Der Verkauf der drei

Standorte in Barby, Brandis und Kühlungsborn ist eine deutliche Entscheidung

für die Erhaltung und erfolgreiche Weiterentwicklung der Kliniken“, erklärt

Thorsten Ostermann und ergänzt: „Die Einrichtungen sind qualitativ sehr gut

positioniert, verfügen über eine hochwertige Ausstattung und liegen in

landschaftlich wertvollen Gebieten, was sich auf den Rehabilitationserfolg der

Patienten zusätzlich positiv auswirkt.“

Über die Elbe-Saale-Klinik

In der Elbe-Saale-Klinik stehen rund 240 Betten für die stationäre Versorgung

von orthopädischen, kardiologischen und Patienten mit Stoffwechselerkrankungen

zur Verfügung. Die Fachklinik hat sich in den vergangenen Jahren im Rahmen

ihres Indikationsspektrums auf die Behandlung von Patienten mit besonderer

Fallschwere spezialisiert und diesen Bereich kontinuierlich auf- und ausgebaut.

Die Einrichtung verfügt neben modernen Zimmern, gut ausgestatteten Therapie-

und Behandlungsräumen auch über ein Schwimmbad.

Unmittelbar an das weitläufige Klinikgelände angrenzend befindet sich das

Biosphärenreservat „Mittlere Elbe“, dessen flache Umgebung sich insbesondere

für Herz-Kreislauf-Patienten sowie für Menschen mit eingeschränkter

Bewegungsfreiheit ideal für Spaziergänge eignet.

Über die Fachklinik Brandis

Das Fachklinikum Brandis verfügt über etwa 220 Betten für die stationäre

Versorgung von psychosomatischen, orthopädischen und neurologischen Patienten

nach akutstationärem Aufenthalt. Zu den Therapieräumen gehören auch eine

Ganzkörper-Kältekammer, ein Tretbecken, Schwimmbad sowie Entspannungs- und

Gruppenräume.

Unmittelbar an das weitläufige Klinikgelände angrenzend befindet sich ein

Landschaftsschutzgebiet mit weitläufigen Fußwegen. Dabei ist das flache Terrain

auch für mobilitätseingeschränkte Patienten ideal für Spaziergänge geeignet

sowie optimal für das Terraintraining nutzbar.

Über die Ostseeklinik Kühlungsborn

In der Ostseeklinik Kühlungsborn stehen rund 230 Betten für die stationäre

Versorgung von psychosomatischen Patientinnen sowie für die Durchführung von

Vorsorge- und Rehabilitations- sowie Mutter-Kind-Maßnahmen zur Verfügung. Die

Einrichtung verfügt über jeweils etwa 60 Einzelzimmer sowie Appartements für

Patientinnen, die mit Kind anreisen, ein Schwimmbad sowie eine eigene

Klinikschule.

Das Klinikgelände befindet sich in direkter Lage zum Ostseestrand. Die Strand-

und Wassernähe sowie das Reizklima werden für vielfältige therapeutische

Anwendungen genutzt und bieten darüber hinaus unterschiedliche

Freizeitmöglichkeiten.

Quelle: Presseaussendung, 21.06.2022