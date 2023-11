Informatiker Customizing Abrechnung von Krankenhausleistungen (m/w/d) Universitätsklinikum Heidelberg

Das Universitätsklinikum Heidelberg sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Informatiker Customizing Abrechnung von Krankenhausleistungen (m/w/d) für den Geschäftsbereich Erlösmanagement (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.klinikum.uni-heidelberg.de

Universitätsklinikum Heidelberg

Informatiker Customizing Abrechnung von Krankenhausleistungen

Vollzeit

38,5

Vergütung: Vergütung nach TV-UK

29-2072.00 Informatik Verwaltung

Ihnen obliegt die Mitarbeit in Projekten mit dem Klinikinformationssystem SAP IS-H/i.s.h. med und anderen medizinischen Subsystemen.

Sie sind mitverantwortlich für die Implementierung, das Customizing und den reibungslosen Betrieb der Funktionalitäten und verwendeten Hard- und Software in unserer Abteilung.

Das Aufgabengebiet beinhaltet vor allem die technische Umsetzung der jeweils aktuellen Abrechnungsvorgaben für die stationären und ambulanten Krankenhausleistungen des Universitätsklinikums Heidelberg sowie der Datenträgeraustausch (§301 SGB V) für stationäre Krankenhausleistungen.

Das Aufgabengebiet überschneidet sich bewusst mit den Aufgabengebieten der Kolleginnen und Kollegen in der Stabsstelle und beinhaltet eine gezielte Einarbeitung im Team.

Die wesentlichen Aufgaben sind:

- Customizing der stationären und ambulanten Abrechnung von Krankenhausleistungen (DRG-, PEPP- und ambulante Tarife)

- Unterstützung beim Datenträgeraustausch

- Mitwirkung bei Projektarbeiten

- Berichtswesen: regelmäßige und fallweise Auswertungen

- Schulung, Beratung und Unterstützung der Anwender

- Unterstützung beim 1st-Level-Support