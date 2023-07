Bundesverband Pflegemanagement wählt neuen Bundesvorstand

Stabwechsel beim Vorstand des Bundesverbands Pflegemanagement (Pressenachricht).

Nach mehr als 23 Jahren Berufspolitik und 15 Jahren Vorstandsvorsitz übergibt Peter Bechtel an den Nachwuchs. Sarah Lukuc wird zur neuen Vorstandsvorsitzenden gewählt. Bei der Mitgliederversammlung am 17. November 2022 wurde die Neuwahl des Vorstands mit Spannung erwartet. Traten doch gleich drei

langjährige Vorstandsmitglieder nicht mehr zur Wahl an. Mit Peter Bechtel verabschiedete sich eine Institution in der Pflege aus dem Vorstandsvorsitz. Nicht ohne in

seiner pointierten Art nochmals eindringlich an die Politik zu appellieren,

sich endlich vom Gesetzesinitiativen-Aktionismus zu verabschieden und gemeinsam

mit der Profession Pflege den längst überfälligen Strukturwandel fundiert

vorzubereiten und umzusetzen. „Derzeit entsteht zunehmend der Eindruck, dass

der größte Fachkräftemangel in der Gesundheitspolitik herrscht“, so Peter

Bechtel zu den oft „handwerklich einfach schlecht vorbereiteten“

Gesetzesinitiativen.

Mit Ludger Risse verabschiedete sich ein langjähriger Wegbegleiter aus dem

stellvertretenden Vorsitz und Annemarie Fajardo konzentriert sich künftig auf

ihre Rolle als Vizepräsidentin des Deutschen Pflegerats. Mit großem Applaus und

Respekt vor dem Geleisteten, dem unermüdlichen Einsatz und der fachlichen und

berufspolitischen Expertise wurden die drei Vorstände verabschiedet.

In der anschließenden Vorstandswahl wurde Sarah Lukuc mit großer Mehrheit zur

neuen Vorsitzenden gewählt. Sarah Lukuc ist bereits seit 2016

Vorstandsmitglied, nachdem sie im selben Jahr das Rennen um den

Nachwuchs-Pflegemanagement-Award für sich entscheiden konnte. Als ehemalige

Stationsleiterin und aktuelle Referentin der Pflegedirektion der Knappschaft

Kliniken GmbH bringt sie den richtigen Mix aus berufspolitischer Erfahrung,

professioneller Expertise und Entschlossenheit für ihre neue Rolle mit. Sarah

Lukuc setzt auf den Ausbau des berufspolitischen Einflusses,

Mitgliedergewinnung, Nachwuchsförderung und die Qualitätssteigerung in der

Pflege. „Der neue Vorstand tritt in große Fußstapfen. Das ist eine Ehre und

Verpflichtung zugleich. Wir nehmen die Herausforderung an und werden dann

erfolgreich sein, wenn wir weiterhin menschlich und auf Augenhöhe konstruktiv

zusammenarbeiten und darauf freue ich mich sehr“, so Lukuc in ihrer

Antrittsrede.

Neu in den Vorstand gewählt wurden Elena Wuzel – Preisträgerin des

Nachwuchs-Pflegemanagement-Awards 2022, Hans-Josef Börsch und Marie-Luise Koch.

Simon Jäger wurde in seiner Vorstandsrolle bestätigt. Bei der konstituierenden

Sitzung am nächsten Tag wurden Elena Wuzel und Hans-Josef Börsch zu

stellvertretenden Vorsitzenden ernannt.

Quelle: Pressenachricht, 21.11.2022