Gesundheitsausgaben in Baden-Württemberg 2020 insgesamt 55,7 Milliarden Euro

Ergebnisse zur Gesundheitsökonomie in der Regionaldatenbank verfügbar (Statistikamt Baden-Württemberg).

Nach Berechnungen der Arbeitsgruppe »Gesundheitsökonomische Gesamtrechnungen der Länder« beliefen sich die Gesundheitsausgaben in Baden-Württemberg im Jahr 2020 auf insgesamt rund 55,7 Milliarden (Mrd.) Euro, was 5 019 Euro je Einwohnerin bzw. Einwohner entsprach. Im Ländervergleich war dies der

zweitniedrigste Wert im Jahr 2020. Mit 5 661 Euro wurden in Brandenburg die

höchsten Pro-Kopf-Ausgaben verzeichnet, in Bremen mit 4 800 Euro die

niedrigsten.

Die Gesundheitsausgaben insgesamt beliefen sich in Baden-Württemberg auf einen

Anteil am Bruttoinlandsprodukt von 11,0 %. Lediglich die Stadtstaaten Hamburg

(8,4 %) und Bremen (10,1 %) wiesen 2020 noch niedrigere Werte auf.

Zum Jahresende 2020 waren rund 796 600 Beschäftigungsverhältnisse im

baden-württembergischen Gesundheitswesen zu verzeichnen. Das

Gesundheitspersonal erhöhte sich damit im Vergleich zum Jahr 2010 um knapp 19

%. Mit einem Plus von gut 10 % wurde für das Saarland bundesweit die schwächste

Beschäftigungsentwicklung im Zeitraum 2010 bis 2020 festgestellt. In

Mecklenburg-Vorpommern fiel die Zuwachsrate mit gut 26 % am höchsten aus.

Quelle: Statistikamt Baden-Württemberg, 23.12.2022