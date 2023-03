SAP-Strategie passe nicht zur Klinik-Realität

DSAG-Umfrage zur SAP-Healthcare-Strategie (DSAG).

Im Oktober 2022 hat SAP im Rahmen des Jahreskongresses der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG) angekündigt, dass es keine Nachfolge für die Branchenlösung SAP Patientenmanagement (IS-H) in der S/4HANA-ERP-Welt und für das klinische Informationssystem i.s.h.med von Partner Oracle

Cerner geben wird. Der DSAG-Arbeitskreis Healthcare hat die Ankündigung zum Anlass genommen, den Status quo innerhalb der im Arbeitskreis vertretenen Krankenhäuser und Kliniken mittels einer Umfrage* zu ermitteln.

Auch ein knappes halbes Jahr nach der Ankündigung stehen Kliniken und

Krankenhäuser vor einer ernstzunehmenden Situation. So nutzen Zweidrittel der

Befragten aktuell IS-H zur Patientenadministration und -abrechnung und bei 80

Prozent ist die Lösung das patientenführende System. „In vielen Kliniken und

Krankenhäusern wird IS-H auch für weitere Zwecke verwendet, wie z. B. für die

Abrechnung außerhalb von Krankenhäusern, zur Dokumentation oder zur Anbindung

an die Telematikinfrastruktur und für Datenmeldungen. Diese Häuser trifft die

neue SAP-Strategie noch härter“, so Hermann-Josef Haag, DSAG-Fachvorstand

Personalwesen & Public Sector.

Quelle: DSAG, 16.03.2023