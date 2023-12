Alexianer-Region Berlin-​Weißensee mit neuem Geschäftsführer

Neuer Regionalgeschäftsführer der Alexianer in Berlin-Weißensee (Pressemeldung).

Führungswechsel bei den Alexianern: Zum 1. Januar 2024 wird Frank Schubert (45) neuer Regionalgeschäftsführer der Alexianer-​Region Berlin-​Weißensee. Der bisherige Kaufmännische Direktor des Alexianer St. Joseph-​Krankenhauses Berlin-​Weißensee folgt auf Dr. Iris Hauth, die nach fast 30 Jahren bei den Alexianern aus dem operativen Dienst ausscheidet. Zur Region Berlin-​Weißensee gehören neben dem Alexianer St. Joseph-​Krankenhaus Berlin-​Weißensee ein MVZ und zwei Seniorenpflegeheime.

„Mit Frank Schubert berufen wir einen erfahrenen Alexianer zum Regionalgeschäftsführer, der die Besonderheiten einer psychiatrischen Klinik über den kaufmännischen Bereich hinaus seit Jahren kennt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Frank Schubert und die Weiterentwicklung der Angebote und der Region“, sagt Dr. Christian von Klitzing, Hauptgeschäftsführer der Alexianer GmbH.

Bereits seit 2009 arbeitet Frank Schubert bei den Alexianern, zunächst als stellvertretender Kaufmännischer Direktor, seit November 2010 als Kaufmännischer Direktor. Seit 2020 ist er zudem Geschäftsführer des MVZ am St. Joseph-​Krankenhaus Berlin-​Weißensee gGmbH, diese Funktion führt er fort.

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe und auf die Gestaltung unserer Angebote. Die finanziellen Rahmenbedingungen mögen derzeit durchaus herausfordernd sein – an übergeordneter Stelle steht weiterhin das ‚Wir für unsere Patienten‘“, so Frank Schubert. In den vergangenen Jahren seien bereits Weichen für eine gute Entwicklung der Region gestellt worden, unter anderem durch eine deutliche Ausweitung ambulanter und tagesklinischer Strukturen.

Mit Frank Schubert an der Spitze der Region wird das Direktorium umgebaut, findet ein Generationenwechsel statt: Im Januar 2024 folgt Prof. Stephan Köhler (40), zuletzt stellvertretender Ärztlicher Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Charité, ebenfalls auf Dr. Iris Hauth (65). Auch in der Pflege wird es einen Wechsel geben: Zum 1. September 2024 übernimmt Sofie Nolte-​Kräft (46) die Pflegedirektion von Frauke Förster (63), die in den Ruhestand geht.

