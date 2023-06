Asklepios Lungenklinik Gauting mit neuem Geschäftsführer

Neuer Geschäftsführer der Asklepios Lungenklinik Gauting (Asklepios).

Die Asklepios Lungenklinik Gauting freut sich bekannt zu geben, dass Stefan Prager ab dem 15. Juni 2023 die Position des Geschäftsführers übernimmt. Der studierte Gesundheitsökonom tritt die Nachfolge von Jörgen Wißler an, der die Klinik in Gauting seit 2017 geleitet hat und seit Mitte April als

Geschäftsführer der Asklepios Klinik Bad Oldesloe fungiert.

Der Klinikkonzern Asklepios ist für den 39-jährigen Stefan Prager kein Neuland.

Bereits von 2014 bis 2016 war er als Referent der Konzerngeschäftsführung bei

der Asklepios Kliniken GmbH tätig und konnte sowohl bei dem Aufbau als auch der

Etablierung einer neuen Management-Region mitwirken. Stefan Prager kann auf

eine langjährige Karriere im Gesundheitswesen zurückblicken. Seine berufliche

Laufbahn begann er mit einer Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger,

gefolgt von einem Bachelor- und Masterstudium der Gesundheitsökonomie an der

Universität Bayreuth. Nach seinem Einsatz innerhalb der Asklepios Kliniken

GmbH, übernahm er die Position des Leiters für kaufmännische Bereiche und

Infrastruktur der Schön Klinik München Schwabing, wo er maßgeblich an der

strategi-schen und strukturellen Weiterentwicklung der Klinik beteiligt war. Im

Jahr 2020 wurde er zum Geschäftsführer der PsoriSol Hautklinik, des

Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) Hersbruck sowie zweier

Servicegesellschaften ernannt. Unter seiner Führung wurden bedeutende Erfolge

erzielt, darunter die bauliche Erweiterung der Klinik, der Ausbau des

operativen Bereichs sowie die Konzeptionierung und Eröffnung einer

dermatologischen Tagesklinik. Mit der neuen Position in der Asklepios

Lungenklinik Gauting verbindet er seine beruflichen Wünsche mit der Rückkehr zu

seinem Lebensmittelpunkt München.



„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Stefan Prager einen erfahrenen und

fachkundigen Geschäftsführer für die Asklepios Lungenklinik Gauting gewinnen

konnten", so Felix Rauschek, Regionalgeschäftsführer für die Region Bayern

Süd/West mit den Kliniken Bad Tölz, München-Gauting und Lindau. „Mit seiner

breiten Fachexpertise wird er die Klinik erfolgreich leiten können. Wir

begrüßen ihn ganz herzlich und wünschen Herr Prager einen erfolgreichen Start

in Gauting."



Stefan Prager hat das Ziel, die Klinik auszubauen und entsprechend der

Schwerpunkte weiter auszurichten. „Ich freue mich sehr über diese neue

Herausforderung und die Möglichkeit, die Zukunft der Klinik mitzugestalten. Die

Asklepios Lungenklinik Gauting ist eine der renommiertesten Lungenkliniken

Deutschlands. Neben dem umfassenden medizinischen Angebot, welches ich gerne

mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erhalten und weiterentwickeln will,

gilt meine besondere Aufmerksamkeit den bevorstehenden gesundheitspolitischen

Veränderungen und gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen. Ich möchte dazu

beitragen, die sich daraus ergebenden Chancen zu nutzen und gleichzeitig die

dafür notwendigen Veränderungsprozesse anzustoßen und zu begleiten.“



Jörgen Wißler, der seit 2017 die Geschäftsführung der Asklepios Lungenklinik

Gauting innehatte, wechselte zur Asklepios Klinik Bad Oldesloe. Seit dem 17.

April 2023 bekleidet er dort die Position des Geschäftsführers und blickt

ebenfalls auf eine beeindruckende berufliche Laufbahn zurück, die ihn durch

verschiedene Stationen im Gesundheitswesen führte. Mit seinem Wechsel zum

Standort Bad Oldesloe bleibt der 59-Jährige den Asklepios Kliniken als

kompetenter Geschäftsführer erhalten.

Quelle: Asklepios, 15.06.2023