Asklepios Orthopädische Klinik Lindenlohe mit Interims-Geschäftsführer

Interims-Geschäftsführer der Asklepios Orthopädischen Klinik Lindenlohe (Asklepios).

Ab sofort übernimmt Felix Sasse Geschäftsführung der Asklepios Orthopädischen Klinik Lindenlohe. Die neue Aufgabe für den bisherigen Klinikmanager der Schwesterklinik in Burglengenfeld hat als Grund eine sehr freudige Nachricht: Geschäftsführerin Jana Schönthier (ehemals Humrich) erwartet in Kürze ihr erstes Kind und geht deshalb in Mutterschutz und Elternzeit. Ihre Rückkehr ist für den August 2024 geplant.

Jana Schönthier weiß in den nächsten Monaten „ihre“ Klinik in guten Händen, denn der 34jährige Felix Sasse hat bereits reichlich Erfahrung als Klinikmanager und in der Interims-Geschäftsleitung in Burglengenfeld gesammelt. Parallel dazu fungierte er als Klinikmanager für die Asklepios Klinik Oberviechtach – eine Aufgabe, die er beibehält. In Lindenlohe gewährleistet er nun gemeinsam mit dem Ärztlichen Direktor, Professor Dr. Heiko Graichen, und Pflegedienstleiter Alexander Ebert „die wichtige Kontinuität für die anhaltend erfolgreiche Entwicklung der Klinik“, so Jana Schönthier.

Felix Sasse ist studierter Betriebswirt (B.A.) und Gesundheitsökonom (M.A.). Ab 2017 absolvierte er erfolgreich das Asklepios Management Nachwuchsführungskräfteprogramm, das den gebürtigen Bamberger von Seesen über Hamburg wieder ins niedersächsische Seesen führte, wo er bis zum Wechsel in die Oberpfalz als Klinikmanager und Prokurist der Geschäftsführung der Asklepios Akut- und Rehaklinik sowie des MVZ Niedersachsen angehörte.

Als begeisterter Basketballspieler, der es bis in die 1. Regionalliga geschafft hatte, besitzt Felix Sasse „naturgemäß einen besonderen Bezug zu einer Fachklinik u.a. für Sportverletzungen“. Er ist zudem ein überzeugter Teamplayer, dessen erklärtes Ziel es ist, die Klinik in Lindenlohe gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern trotz den Herausforderungen von bevorstehender Gesundheit-/Krankenhausreform, Digitalisierung und Fachkräftemangel weiterzuentwickeln. „Die orthopädische Fachklinik besitzt einen ausgezeichneten Ruf über die Grenzen der Oberpfalz hinaus und ich freue mich auf meine Zeit hier“, so der Interims-Geschäftsführer.

Die Asklepios Orthopädische Klinik Lindenlohe - eine vielfach ausgezeichnete Fachklinik

Als eine der größten Spezialkliniken für den Bewegungsapparat in Ostbayern, deren medizinisches Spektrum alle Bereiche der Orthopädie und Endoprothetik umfasst, hat sich die Asklepios Orthopädische Klinik Lindenlohe durch Ihre Qualität in der Region und weit über deren Grenzen hinaus einen ausgezeichneten Namen gemacht. So sind Professor Dr. Heiko Graichen und die Klinik als Ganzes seit vielen Jahren u.a. auf der „Focus“ TOP-Liste vertreten. 2022 erhielt der Ärztliche Direktor zudem das STERN-Gütesiegel „Deutschlands ausgezeichnete Ärzte“.

Quelle: Asklepios, 01.07.2023