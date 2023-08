Bergmannsheil und Kinderklinik Buer mit neuer Leitung

Neuer Standortleiter der Bergmannsheil und Kinderklinik Buer GmbH (Pressenachricht).

Die Bergmannsheil und Kinderklinik Buer GmbH (BKB) hat eine Führungsposition neu besetzt: Lucas Sklorz ist seit August 2023 Standortleiter der Klinik in Gelsenkirchen. In der neuen Position unterstützt er als Mitglied in der Betriebsleitung die Geschäftsführung. Neben medizin-strategischen und operativen Themen im Klinikalltag wird er auch kaufmännische Themen verantworten. Insbesondere soll Lucas Sklorz seine Expertise bei den anstehenden Projekten einbringen. Aktuell werden etwa die operative Umsetzung der neuen Krankenhausplanung in Nordrhein-Westfalen sowie die Weiterentwicklung der Kinderklinik vorbereitet.



Teamplayer

Daniela Derscheid, Krankenhausdirektorin der Bergmannsheil und Kinderklinik Buer GmbH, begrüßte Lucas Sklorz an der neuen Wirkungsstätte: „Mit Lucas Sklorz haben wir einen umsetzungsstarken Teamplayer in der operativen Führung der BKB hinzugewonnen. Ich freue mich, dass er bei den anstehenden vielfältigen medizin-strategischen Projekten Teil unserer Betriebsleitung ist.“ Lucas Sklorz weiß um die Stärken des Medizinstandortes: „Die BKB ist mit der Kinderklinik und der Rehaklinik am Berger See sowie mit den verschiedenen Fachabteilungen ein breit aufgestelltes und interessantes Haus“, erklärt Sklorz, „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die enge Zusammenarbeit mit allen Bereichen.“



Masterstudium

Zuletzt arbeitete Sklorz als Referent des kaufmännischen Geschäftsführers der Knappschaft Kliniken GmbH. Der 27-Jährige schloss den Studiengang „Public Policy“ mit dem Schwerpunkt Volkswirtschaftslehre an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster mit dem Mastertitel ab. Den beruflichen Einstieg absolvierte Lucas Sklorz nach seinem Studium im Rahmen des Management-Traineeprogramms der Knappschaft Kliniken GmbH, zu deren Verbund auch die Bergmannsheil und Kinderklinik Buer GmbH gehört.

