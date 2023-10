Bilanz 2019: Klinikum Region Hannover rutscht in tiefrote Zahlen (Pressemitteilung).

Rahmenbedingungen verschärften wirtschaftliche Lage - Trotz intensiver Gegensteuerung negatives Jahresergebnis 2019. Aufsichtsrats-Chefs und Geschäftsführung des KRH Klinikum Region Hannove

Aufsichtsrats-Chefs und Geschäftsführung des KRH Klinikum Region Hannover:

Michael Born, Geschäftsführer Personal, Hauke Jagau, Regionspräsident und

Aufsichtsratsvorsitzender, Barbara Schulte, Geschäftsführerin Finanzen und

Infrastruktur, Michael Borges, Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, und

Dr. Matthias Bracht, Geschäftsführer Medizin (v. l.).

Mit aller Macht hat sich das KRH Klinikum Region Hannover gegen die Effekte des

Krankenhauskrisenjahres 2019 und die erschwerten Rahmenbedingungen gestemmt.

Zwar konnte das geplante ausgeglichene Konzernjahresergebnis von 199 Tausend

Euro in 2019 wie angekündigt nicht erreicht werden. Es ist aber durch

frühzeitig und konsequent eingeleiteten Steuerungsmaßnahmen gelungen, ein

deutlich besseres Ergebnis zu erreichen, als noch im Jahresverlauf

prognostiziert. Das Konzernergebnis für das Jahr 2019 liegt bei -12,8 Millionen

Euro. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, also ohne die Belastungen aus

eigenen Investitionen, ist das Ergebnis mit +6,4 Millionen Euro deutlich

positiv.

„Viele Krankenhäuser in Deutschland geraten auf Grund der verschärften

Rahmenbedingungen und der ständigen Flut an neuen Vorschriften mehr und mehr in

Schieflage. Das KRH hat sich dieser Entwicklung mit großer Kraft

entgegengestellt. Ohne dieses Engagement wäre das Ergebnis erheblich

schlechter“, verdeutlicht Regionspräsident Hauke Jagau,

Aufsichtsratsvorsitzender des KRH, die Einschätzung des Gremiums der aktuellen

Lage. „Aufgrund der klaren Haltung der Region Hannover und ihrer politischen

Gremien sowie der Größe und Struktur unseres Krankenhausunternehmens haben wir

noch vergleichsweise flexible Reaktionsmöglichkeiten. Andere Krankenhäuser

werden von den Verschärfungen noch deutlich härter getroffen.“

Michael Borges, Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender des KRH pflichtet

ihm bei. „Der Dank der Arbeitnehmervertretung des Aufsichtsrates der KRH GmbH

geht an unsere Kolleginnen und Kollegen, dass sie sich trotz aller Belastungen

konstruktiv mit strukturellen Veränderungen auseinandergesetzt haben. Unter

diesen Rahmenbedingungen Versorgung zu organisieren, ist hochprofessionell und

verdient unseren besonderen Respekt und unsere Anerkennung. Wir erhoffen, dass

diese Wertschätzung in der anstehenden Tarifrunde zu einem spürbar guten

Ergebnis für die Beschäftigten führt.“

Auch die KRH Geschäftsführung mit Michael Born (Personal), Dr. Matthias Bracht

(Medizin) und Barbara Schulte (Finanzen und Infrastruktur) bewertet das Jahr

2019 und die aktuelle Lage als außergewöhnlich herausfordernd: „Leider

verkehren sich die Zielsetzungen der deutschen Gesundheitspolitik, die Qualität

der Versorgung und die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten weiter zu

verbessern, in ihren realen Wirkungen in das Gegenteil: Statt mehr Pflege am

Bett bewirken die Reformen weniger Versorgung mit noch höherem bürokratischem

Aufwand und damit noch mehr Belastung für Beschäftigte“, fasst sie die

Situation 2019 zusammen. Bereits Mitte 2019 hatte das Unternehmen bei der

Vorstellung des ausgeglichenen Ergebnisses 2018 auf die komplexen Zusammenhänge

und die zu erwartenden negativen Ergebnisauswirkungen der unterschiedlichen

Entwicklungsstränge aufmerksam gemacht. „Leider haben wir hier Recht behalten“,

so die drei Gesundheitsexperten. „Wir scheuen uns nicht, notwendige

Veränderungsprozesse zu gestalten. Aber der rote Faden, wohin die

Gesetzesinitiativen führen sollen und die Einsicht, dass komplexe Veränderungen

angemessene Reaktionszeiten erfordern, waren in 2019 leider nicht erkennbar.“

Zu den Entwicklungen im Einzelnen:

Sicherstellung der Versorgung

Der Gesetzgeber hat den Fachkräftemangel in 2019 durch die Einführung von

verbindlichen Pflegepersonaluntergrenzen in weiten Teilen zusätzlich

verschärft. Was politisch als Entlastungsmaßnahme für die Pflegenden und

Qualitätsoffensive der Versorgung verkauft wurde, führte in der Realität,

aufgrund der nicht verfügbaren zusätzlichen Pflegekräfte, zu einer drastischen

Einschränkung der Versorgungsmöglichkeiten der Krankenhäuser. Dieses weniger an

Versorgung spüren Bürger und Patienten und führt bei den Krankenhäusern zu

weniger abrechenbarer Leistung und damit zu schlechteren wirtschaftlichen

Ergebnissen. Hochrechnungen im Jahresverlauf ergaben für das KRH ein daraus

resultierendes Negativergebnis von bis zu 20 Millionen Euro. Die umgehend

eingeleiteten Gegensteuerungsmaßnahmen griffen und führten zu dem beschriebenen

Jahresergebnis 2019. „Wir mussten uns der Frage stellen, wie wir die weniger

verfügbaren Versorgungsressourcen am besten einsetzen,“ fasst die KRH

Geschäftsführung die damalige Ausgangssituation zusammen. „Unsere Antwort als

Unternehmen lautete: Wir müssen nach medizinischer Priorität agieren und die

Prozesse weiter optimieren.“ In der Summe führte dies zu einem Rückgang der

Fallzahlen von 117.000 Fällen im Jahr 2018 auf 113.000 Fälle im Jahr 2019.

Gleichzeitig stieg aber die Behandlungsschwere der Patientinnen und Patienten.

Der so genannte Case-Mix lag im Jahr 2019 durchschnittlich bei 1,055 Punkten.

Im Jahr 2018 hatte er noch bei 1,043 gelegen. In den psychiatrischen Kliniken

des KRH konnte die Zahl der Behandlungstage im Vergleich zum Vorjahr um 6.000

auf 279.000 gesteigert werden.

Zunehmende Bürokratisierung

Entgegen aller Beteuerungen der Bundesebene, für Rahmenbedingungen zu sorgen,

die die pflegerischen und medizinischen Berufe im Krankenhaus wieder

attraktiver machen sollen, war das Jahr 2019 von einer zunehmenden

Bürokratisierung und überbordenden Misstrauenskultur der Krankenkassen geprägt.

Allein durch Prüfungen des frisch umbenannten Medizinischen Dienstes (früher

MDK), gingen dem KRH elf Millionen Euro an Erträgen für erbrachte Leistungen

verloren. „Das tragische an dieser Entwicklung ist, dass wir Krankenhäuser

gezwungen werden, noch mehr Fachkräfte aus der Medizin und Pflege mit diesen

bürokratischen Prozessen zu belasten“, erklärt die KRH Geschäftsführung „Es ist

tragisch in zweifacher Hinsicht: Zum einen wirkt sich dies negativ auf die

Attraktivität der medizinisch-pflegerischen Berufe aus. Zum anderen sind wir

gezwungen, dringend benötigte Fachkräfte dem eigentlichen Versorgungsprozess an

den Patientinnen und Patienten zu entziehen, um sie für überbürokratisierte

Dokumentationsprozesse einzusetzen.“

Konsequente Umsetzung der Medizinstrategie 2025

Die Verschärfungen der Rahmenbedingungen fördern die weitere Schwerpunktbildung

und gezielte Spezialisierung der Leistungsangebote. Dies greift die

Medizinstrategie 2025 des KRH auf und verbindet die geforderte Konzentration

mit der gleichzeitigen Sicherung einer möglichst wohnortnahen Versorgung in der

Region Hannover. So konnten 2019 weitere telemedizinisch betreute

Schlaganfalleinheiten an den Standorten Großburgwedel und Gehrden in Betrieb

genommen werden. Mit den bereits vorhandenen Einheiten am KRH Klinikum

Nordstadt, dem KRH Klinikum Agnes Karll Laatzen und am KRH Klinikum Neustadt am

Rübenberge können jetzt an 5 Standorten der KRH akute Schlaganfälle in

spezialisierten Einheiten versorgt werden. Am Standort Gehrden konnte ein

Zentrum für robotisch unterstützte Operationsverfahren aufgebaut werden. Das

KRH Klinikum Mitte mit den Standorten Nordstadt und Siloah wuchs strukturell

weiter zusammen. Der Bereich der stationären Versorgung von Krebspatienten ist

kontinuierlich gewachsen und analog zur Medizinstrategie für die somatischen

Häuser, wurde 2019 eine Psychiatriestrategie für die KRH Psychiatrien in

Wunstorf und Langenhagen entwickelt.

Die Planungen für den zweiten Neubauabschnitt am KRH Klinikum Robert Koch

Gehrden konnten erfolgreich weiter vorangetrieben werden und für den Neubau des

KRH Klinikums Großburgwedel konnte ein neuer Standort gefunden und das

dazugehörende Areal mit Unterstützung der Region Hannover und der Stadt

Burgwedel erworben werden. Das Projekt zum Erweiterungsneubau des

altersmedizinischen Schwerpunktes am KRH Klinikum Lehrte läuft im Zeitplan.

Investitionen und Zukunftssicherung

Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage hat das KRH im Jahre 2019 über 28

Millionen Euro zur Zukunftssicherung der Versorgung in der Region investiert.

Ein Großteil davon wurde im Bereich der ständigen Modernisierungen von

Stationen, Funktions- und Behandlungsbereichen und in die Medizin- und

Gebäudetechnik eingesetzt. Im besonderen Maße wurden aber auch Investitionen

getätigt, die den Beschäftigten und ihren Arbeitsbedingungen zu Gute kommen:

Gerade die klinisch Tätigen sollen von belastenden und professionsfremden

Tätigkeiten befreit werden, um so für eine Attraktivitätssteigerung der

Berufsbilder zu sorgen. So wurden fast 1.000 elektrisch verstellbare Betten

beschafft und die Digitalisierung der Patientendatendokumentation auf weitere

Standorte ausgeweitet. Im Moment erfolgt beispielsweise das Ausrollen der

mobilen digitalen Vitalparametererfassung und der Spracherkennung auf alle

somatischen Häuser des Klinikums Region Hannover.

Daneben wurde 2019 das KRH MobilTeam gegründet. Eine interne

Zeitarbeitsagentur, die es Beschäftigten ermöglicht, nur zu ihren

Wunscharbeitszeiten im Dienst zu sein. Im Gegenzug sind diese Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter örtlich flexibel und können KRH-weit eingesetzt werden, wenn

vor Ort kurzfristige Ausfälle, beispielsweise durch Krankheit auftreten. Im

MobilTeam erfolgte im Jahr 2019 bereits ein Aufbau auf 39 Beschäftigte, was zu

einer erheblichen Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit und zu einem weiter

angestrebten Zurückdrängen des Einsatzes von externen Zeitarbeitskräften

führte. Der Aufbau des MobilTeams mit bis zu 100 Vollkräften und die Einführung

von Entlastungstagen für an Patienten tätige Pflegende war bereits Bestandteil

eines umfangreichen Einigungspaketes, das 2019 verhandelt und Anfang 2020 mit

der Gewerkschaft ver.di abgeschlossen werden konnte.

Die vielen Vorteile, die das Arbeiten im KRH hat, auch nach außen zu zeigen und

für die Fachkräftegewinnung zu nutzen, war ein weiterer Baustein, der auch in

der Öffentlichkeit in der Region Hannover wahrgenommen werden konnte. Die

Entwicklung des Arbeitgeberprofils „Spießer, Abenteurer und Lebenskünstler“ hat

mit dazu beigetragen, dass sich die Bewerberzahlen in der Spitze vervierfacht

haben. Außerdem hat dieses Unternehmensprofil erheblich Strahlkraft nach innen

entwickelt und zu einer stärkeren Identifikation der Beschäftigten mit dem

Unternehmen geführt. Im Ergebnis arbeiteten mit fast 8.000 Beschäftigten im

Jahresschnitt fast 160 Menschen mehr im KRH als im Jahr zuvor.

Ausblick 2020

Das Jahr 2020 wird auch für die an Turbulenzen gewöhnte Krankenhausbranche ein

außergewöhnliches bleiben. Überlagert von dem aktuellen Corona

Pandemiegeschehen, dass in seiner Dynamik noch einmal die Systemrelevanz der

stationären Krankenversorgung und die Notwendigkeit von Vorhaltefinanzierung

verdeutlicht hat. Welche wirtschaftlichen Auswirkungen dies letztendlich auf

das Klinikum Region Hannover haben wird, kann noch nicht abschließend gesagt

werden. Dafür ist das Zusammenwirken der unterschiedlichen Sonderreglungen,

Verordnungen und Außerkraftsetzungen alter Regelungen zu komplex und die

Entwicklung bis zum Jahresende zu unklar. Als Beispiele seien hier nur das

vorrübergehende Verbot von Elektivbehandlungen, die Erstattung einer

Bettenleerstandspauschale als Ersatz- und Vorhaltefinanzierung und die weiter

geltenden Freihaltevorgaben für Behandlungskapazitäten genannt. Zudem kann noch

nicht abgeschätzt werden, wie sich die Zahl der behandlungsbedürftigen

Corona-Patienten im weiteren Verlauf des Jahres entwickeln wird. Feststellbar

ist schon jetzt, dass neben den nicht erfolgten Elektivbehandlungen auch ein

deutlicher Rückgang bei den Notfallenbehandlungen, insbesondere bei den

Schlaganfällen und Herzinfarkten, zu verzeichnen ist. Dieses führen die

Experten auf die besondere Zurückhaltung von Patientinnen und Patienten zurück,

die bei einem Krankenhausaufenthalt ein erhöhtes Ansteckungsrisiko fürchten.

Dieses Risiko steht allerdings in keinem Verhältnis zu den Schäden, die durch

eine Nichtbehandlung eines Schlaganfalls und Herzinfarktes eintreten können.

Nach Einschätzung der KRH Geschäftsführung werden die Konstanten des Jahres

2019 auch für 2020 und darüber hinaus prägend bleiben. „Der ungeheure

Druckaufbau durch den Gesetzgeber, der kaum Reaktionszeiten vorsieht und die

komplexe Gemengelage der gesundheitsökonomischen Rahmenbedingungen, wie der

Fachkräftemangel, die zunehmende Bürokratisierung, das aggressive Prüfverhalten

des Medizinischen Dienstes, die unzureichenden ambulante

Notfallversorgungsstrukturen, die unzureichende Investitionsfinanzierung und

die Endlichkeit der Kostenschraube im DRG-System genannt, werden uns weiter vor

erhebliche Herausforderungen stellen.“

Zahlen, Daten und Fakten KRH 2016 bis 2019:

Konzernergebnis:

2016: 3,7 Millionen Euro

2017: 21,8 Millionen Euro (ohne Sondereffekte ca. 5 Millionen Euro)

2018: 1,4 Millionen Euro

2019: -12,8 Millionen Euro

EBITDA:

2016: 30,8 Millionen Euro

2017: 42,5 Millionen Euro (ohne Sondereffekte ca. 25,6 Millionen Euro)

2018: 20,6 Millionen Euro

2019: 6,4 Millionen Euro

Investitionen

2016: 15,7 Millionen Euro

2017: 19,2 Millionen Euro

2018: 15,5 Millionen Euro

2019: 28,4 Millionen EUR

Betriebliche Erträge

2016: 593 Millionen Euro

2017: 614 Millionen Euro

2018: 611 Millionen Euro

2019: 630 Millionen EUR

Durchschnittlicher Schweregrad der Behandlungsbedürftigkeit pro Patient

(Somatik)

2016: 1,014 (CMP)

2017: 1,025 (CMP)

2018: 1,043 (CMP)

2019: 1,055 (CMP)

Eigenkapitalquote

2016: 9,0 Prozent

2017: 12,1 Prozent

2018: 11,7 Prozent

2019: 9,7 Prozent

Mitarbeiter (Köpfe) im Jahresdurchschnitt

2016: 7.795

2017: 7.777

2018: 7.823

2019: 7.981

Mitarbeiter (VK) im Jahresdurchschnitt

2016: 5.416

2017: 5.446

2018: 5.467

2019: 5.613

Fallzahlen in der Somatik:

2016: ca. 123.000

2017: ca. 121.000

2018: ca. 117.000

2019: ca. 113.000

Behandlungstage in den psychiatrischen Kliniken:

2016: ca. 277.000

2017: ca. 277.000

2018: ca. 273.000

2019: ca. 279.000

Quelle: Pressemitteilung, 23.06.2020