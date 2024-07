Carl-Thiem-Klinikum Cottbus: Schwarze Zahlen im zweiten Corona-Jahr

Carl-Thiem-Klinikum Cottbus mit Jahresüberschuss von 340 Tsd. Euro (Presseinformation).

Der Aufsichtsrat der Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH hat in seiner Sitzung am 13.062022 den Jahresabschluss zur Kenntnis genommen und der Gesellschafterversammlung empfohlen, den Aufsichtsrat und den Geschäftsführer zu entlasten. Im Gegensatz zum Vorjahr hat das CTK

in 2021 wieder einen Jahresüberschuss von 340.000 Euro erzielt. Im ersten Corona-Jahr 2020 musste das Klinikum einen Fehlbetrag von 2,293 Millionen Euro verzeichnen.

Das Plus im Jahresabschluss ist umso bemerkenswerter, da das 2. Pandemiejahr

zum einen stark geprägt war von einer Einschränkung des Normalbetriebs, was

letztlich zu erheblichen Erlösausfällen geführt hat. Diese wurden nur teilweise

durch die Freihaltepauschalen des Bundes ausgeglichen.

Zudem haben sich die erheblichen Sachkostensteigerungen (z.B. für medizinische

Materialien) und der Anstieg der Energiepreise negativ auf das Ergebnis

ausgewirkt.

Positiv hervorzuheben sind sowohl die erfolgreiche Einweihung des Hybrid-OPs

als auch die Inbetriebnahme der komplett modernisierten Nuklearmedizin im

vergangenen Jahr. Durch diese Investitionen in Höhe von insgesamt über 15

Millionen Euro konnte das Leistungsspektrum des CTK erweitert werden. So können

z. B Kathetereingriffe am Herzen nach höchsten Qualitätskriterien und

modernsten medizinischen Standards durchgeführt werden. Das PET-CT ermöglicht

genaueste Tumordiagnostik und damit beste Voraussetzungen für den

Therapieerfolg.

„Das vergangene Coronajahr hat dem gesamten Klinikum mit allen Kolleginnen und

Kollegen erneut viel abverlangt. Das Jahr war sowohl mit der Behandlung von

weit über 1.000 Corona-Patienten medizinisch herausfordernd als auch

betriebswirtschaftlich anspruchsvoll. Gemeinschaftlich hat das CTK aber die

Extremsituationen gut gemeistert! Hierfür möchten sich sowohl die

Geschäftsführung als auch der Aufsichtsrat herzlich bedanken“, so der

Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Markus Niggemann.

