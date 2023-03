Das Krankenhaus St. Barbara Schwandorf bekommt eine neue Geschäftsführerin

Neue Geschäftsführerin am Krankenhaus St. Barbara Schwandorf (Oberpfalznetz).

Im Krankenhaus St. Barbara gibt es einen geplanten personellen Wechsel. Im Krankenhaus St. Barbara Schwandorf steht ein Führungswechsel an. Zum 1. September 2023 folgt Janina Philipp auf Dr. Martin Baumann, der das Haus seit über 10 Jahren leitet und nun innerhalb des Krankenhausverbundes der Barmherzigen Brüder die

Geschäftsführung für das Klinikum St. Elisabeth Straubing übernehmen soll.

Frau Philipp war nach Ihrem Studium der Gesundheitsökonomie in Bayreuth

zunächst einige Jahre in einer universitätsnahen Unternehmensberatung in

München tätig. Es folgten verschiedene Stationen und Positionen bei

konfessionellen und kommunalen Krankenhausträgern in Nordrhein-Westfalen und

Niedersachsen, bis Frau Philipp 2019 nach Bayern zurückkehrte und die Leitung

der Strategischen Unternehmens-entwicklung im Krankenhausverbund der

Barmherzigen Brüder übernahm.

„Wir freuen uns sehr, dass mit Frau Philipp eine fachlich wie menschlich sehr

überzeugende Persönlichkeit aus unserem eigenen Führungsnachwuchs die

Geschäftsführung für das Krankenhaus St. Barbara übernehmen wird, um die

herausragende Entwicklung des Krankenhauses weiterzuführen“, so Christian Kuhl,

Geschäftsführer für den Krankenhausverbund der Barmherzigen Brüder in Bayern.

Frau Philipp ist 40 Jahre alt, verheiratet und lebt mit Ihrem Mann in

Regensburg.

Quelle: Oberpfalznetz, 10.03.2023