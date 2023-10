Der Aufsichtsrat der Klinikum Bayreuth GmbH hat sich für eine Doppelspitze ausgesprochen (Pressemitteilung).

Alexander Mohr bleibt Geschäftsführer der Klinikum Bayreuth GmbH. Dies hat der Aufsichtsrat des Krankenhauses der maximalen Versorgungsstufe in seiner heutigen Sitzung beschlossen. Ich freue mich über das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird. Und ich gehe mit vollem Einsatz und Respekt die vor uns

liegenden Aufgaben an. In den nächsten Monaten stünden wichtige

Weichenstellungen bevor, erklärt der 45-jährige Krankenhaus-Chef weiter. „Wir

werden unsere bauliche Infrastruktur erneuern und wir werden uns noch stärker

dem Leuchtturmprojekt Medizincampus Oberfranken widmen.“ Das gesamte Team der

Klinikum Bayreuth GmbH investiere großes Engagement und viel Kraft in die

Bewältigung der Corona-Pandemie. „Wir stehen vor medizinischen und

hygienischen, menschlichen und ökonomischen Herausforderungen“, sagt der

Klinik-Geschäftsführer. „Ich gehe nicht davon aus, dass sich dies in absehbarer

Zeit ändern wird.“ Für die Klinikum Bayreuth GmbH ist Corona eine

Bewährungsprobe. „Unsere Aufgabe ist es auch, den Spagat zwischen den

Erfordernissen der Pandemie und ökonomischen Notwendigkeiten zu schaffen.“

Die Aufsichtsräte folgten in ihrer Sitzung dem Konzept des

Klinik-Geschäftsführers, das eine Doppelspitze für das Großkrankenhaus

vorsieht. Während sich Mohr auf die kaufmännische Geschäftsführung konzentriert

soll Prof. Dr. Hans-Rudolf Raab die Medizinische Geschäftsführung übernehmen.

Prof. Raab war 15 Jahre lang als Direktor der Klinik für Allgemein- und

Viszeralchirurgie des Klinikums Oldenburg tätig, die seit 2012

Universitätsklinik ist. Die Fakultät für Medizin und Gesundheitswissenschaften

an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg hat Prof. Raab initiiert. Er

gehörte unter anderem dem Gründungausschuss an und war vier Jahre lang Prodekan

dieser Fakultät.

Zum Team der Klinikum Bayreuth GmbH gehört Alexander Mohr seit dem 1. Februar

2019. Zum damaligen Zeitpunkt übernahm er die Funktion des Kaufmännischen

Direktors. Mohr war zuletzt Interims-Geschäftsführer, diese Aufgabe war bis zum

Ende dieses Jahres befristet.

Aufgrund der Doppelspitze in der Geschäftsführung werden die Positionen des

Kaufmännischen Direktors und des Medizinischen Direktors nicht wieder besetzt.

Quelle: Pressemitteilung, 09.11.2020