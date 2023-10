Diakonissen Speyer: Neues Gesundheitszentrum in Bethesda Landau eröffnet (Pressemitteilung).

Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie unter einem Dach in barrierefreien Räumlichkeiten – mit dieser interdisziplinären Versorgung wartet das neue Gesundheitszentrum in Bethesda Landau auf. Die vielfältigen Therapie- und

Bewegungsangebote des Zentrums stehen allen Interessierten offen.

Die Partner des neuen Gesundheitszentrums: Bethesda-Geschäftsführer Dieter

Lang, Marion Repschläger-Albert (Leitung Physiotherapiepraxis), Ulrike

Schützendorf (Ergotherapiepraxis) und Marion Fohrn (Logopädiepraxis) im neuen

Trainingsraum.



Lauftraining am Speziallaufband mit Marion Repschläger-Albert

Mit drei Praxen geht das Gesundheitszentrum im Erdgeschoss des jüngst

fertiggestellten Servicewohnen-Neubaus an den Start. Die bereits seit rund 40

Jahren in Bethesda ansässige Physiotherapiepraxis bietet nach dem Umzug aus dem

alten Therapiezentrum auf rund 1.000 m² ein erweitertes Angebotsspektrum.

Herzstück ist neben mehreren Behandlungsräumen ein knapp 200 m² großer

Trainingsraum mit zahlreichen Geräten, in dem Ausdauer, Kraft, Koordination und

Beweglichkeit wiederaufgebaut und erhalten werden können. Die Nutzung des

Trainingsraums ist mit ärztlicher Verordnung möglich, Interessierte können nach

einer Einweisungseinheit aber auch flexibel und individuell mit einer

Zehnerkarte trainieren.

Neuer „Star“ des Trainingsraums ist ein Speziallaufband mit einem

Gewichtsentlastungssystem und Sturzsicherung. „Auf diesem Laufband können

Patienten mit Multipler Sklerose, Morbus Parkinson oder nach einem Schlaganfall

wieder laufen lernen oder das Gehen trainieren“, erklärt die leitende

Physiotherapeutin Marion Repschläger-Albert nicht ohne Stolz. Auch nach dem

Einsatz künstlicher Knie- oder Hüftgelenke hilft das Gerät, schneller wieder

auf die Beine zu kommen.

Durch eine Kooperation mit der Physiotherapieschule der Diakonissen Speyer

können Patienten nach der eigentlichen Behandlung mit Physiotherapieschülern

unter Aufsicht des therapeutischen Personals weitertrainieren. Zum Repertoire

der Physiotherapiepraxis gehört außerdem ein umfassendes Kursangebot vom

Säuglings- bis ins Rentenalter sowie Wellnessbehandlungen.

Ebenfalls Teil des neuen Gesundheitszentrums sind die Ergotherapiepraxis Ulrike

Schützendorf und die Logopädiepraxis von Marion Fohrn. „Mir ist der

fachübergreifende Austausch zwischen den Praxen hier im Gesundheitszentrum

wichtig, vor allem bei Patienten, die wir gemeinsam betreuen“, betont

Schützendorf, die ihre Praxis bereits seit sieben Jahren auf dem Gelände von

Bethesda betreibt und nun auch in die neuen Räume umgezogen ist. Marion Fohrn

eröffnet mit ihrem Logopädie-Team einen weiteren Praxisstandort im

Gesundheitszentrum, kennt Bethesda aber ebenfalls gut: „Wir betreuen schon seit

rund 13 Jahren Patienten aus der Alten- und Behindertenhilfe von Bethesda und

freuen uns, nun einen festen Standort hier zu haben“, so Fohrn.

Für Bethesda-Geschäftsführer Dieter Lang spielten bei der Planung und Umsetzung

des Gesundheitszentrums das Wohl der Menschen, die auf dem Gelände leben, aber

auch die Weiterentwicklung des gesamten Quartiers eine wichtige Rolle. „In

unserem neuen Gesundheitszentrum können wir zahlreiche Therapieleistungen aus

einer Hand anbieten – sowohl für unsere Bewohner und Mieter, als auch für alle

Menschen aus Landau und Umgebung, die ein Therapieangebot suchen oder etwas für

ihre Gesundheit tun wollen“, erklärt Lang.

Therapeutische Behandlungen nach ärztlicher Verordnung finden im neuen

Gesundheitszentrum bereits statt, weitere Angebote (wie z.B. das Kursprogramm)

starten, sobald entsprechende Lockerungen der Corona-Regelungen dies

ermöglichen.

Quelle: Pressemitteilung, 12.03.2021