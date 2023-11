DIAKOVERE Krankenhaus gGmbH stellt die Geschäftsführung neu auf

Neuer Medizinischer Geschäftsführer bei der DIAKOVERE Krankenhaus gGmbH (Pressenachricht).

Die DIAKOVERE Krankenhaus GmbH, bedeutender Teil von Niedersachsens größtem gemeinnützigen Unternehmen im Gesundheits-, Sozial- und Bildungsbereich, stellt seine Geschäftsführung neu auf: Zum 1. April des nächsten Jahres wird Dr. Christian Unzicker neuer Medizinischer Geschäftsführer, sein Vorgänger

Prof. Dr. Thomas Kersting verlässt DIAKOVERE planmäßig. Co-Geschäftsführer bleibt Stefan David, Vorsitzender der DIAKOVERE gGmbH. „Im Krankenhausbereich stehen

herausfordernde Zeiten vor uns; mit dieser Geschäftsführung sind wir darauf

sehr gut vorbereitet“, blickt Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Hans Ulrich Anke

positiv in die Zukunft. Dr. Christian Unzicker (44) ist Facharzt für Innere

Medizin und Gesundheitsökonom (MBA). Nach Stationen als Ärztlicher Direktor der

KRH-Kliniken wurde er Ärztlicher Klinikleiter bei der München Klinik gGmbH. Er

verantwortet dort die München Klinik Bogenhausen, die München Klinik Schwabing

und die München Klinik Thalkirchner Straße, zwei Maximalversorger und eine

Fachklinik mit zusammen 1.700 Planbetten. Schwerpunkte seiner Arbeit waren die

Medizinstrategie und damit innovative Konzepte bei der Standortentwicklung, vor

allem im Bereich der Ambulantisierung und bei der Neustrukturierung der

Notfallversorgung. Bei der DIAKOVERE Krankenhaus gGmbH, mit rund 300 Millionen

Euro Umsatz einer der großen Betreiber in Niedersachsen, wird das neue

Geschäftsführungs-Team in den nächsten fünf Jahren insbesondere die vom

Aufsichtsrat beschlossenen Medizinstrategie umsetzen. „DIAKOVERE hat hier die

richtigen Weichen gestellt, um die Herausforderungen der Zukunft anzugehen. Ich

freue mich darauf, diesen Weg verantwortlich zu gestalten – noch dazu in meiner

alten Heimat“, sagt Dr. Unzicker. Seine Erfahrungen in der strategischen

Ausrichtung anderer Häuser sind ideale Voraussetzungen, damit DIAKOVERE

weiterhin absolute Spitzenmedizin und Pflege seinen Patienten anbieten kann.

Dr. Unzicker wird ebenfalls Teil der Konzern-Geschäftsführung. Prof. Dr. Thomas

Kersting MBA, als Medizinischer Geschäftsführer Vorgänger von Dr. Unzicker,

wird das Unternehmen planmäßig verlassen. „Prof. Kersting hat unser Unternehmen

im Krankenhausbereich durch stürmische Zeiten geführt. Wir danken ihm für sein

erfolgreiches Wirken bei DIAKOVERE“, resümiert Dr. Anke.

Hannover, 21. November 2022

DIAKOVERE ist Niedersachsens größtes gemeinnütziges Unternehmen im

Gesundheits-, Sozial- und Bildungsbereich. Mehr als 5.400 Menschen in etwa 90

verschiedenen Berufen arbeiten bei DIAKOVERE: In den drei Krankenhäusern

Annastift, Friederikenstift und Henriettenstift einschließlich einer

Rehabilitationseinrichtung, in der Jugend-, Alten- und Behindertenhilfe, der

Palliativmedizin und dem Hospiz. Auch Fachschulen für Gesundheitsberufe mit 750

Ausbildungsplätzen, eine Akademie, ein Berufsbildungswerk für Menschen mit

Behinderung sowie eine inklusive Grund- und Oberschule gehören zu DIAKOVERE.

Der Jahresumsatz beträgt 380 Millionen Euro. Rund 150.000 Menschen behandeln

die DIAKOVERE Mitarbeiter in ihren drei Kliniken jährlich; davon über ein

Drittel stationär und fast zwei Drittel ambulant. Als diakonisches Unternehmen

in evangelischer Tradition entspricht es unserem Selbstverständnis, Menschen

von der Geburt bis ins hohe Alter und in den Tod in Würde zu begleiten

Quelle: Pressenachricht, 21.11.2022