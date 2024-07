Die Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön gGmbH erhalten ab dem 01.04.2022 einen neuen Geschäftsführer (Pressemitteilung).

Die Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön gGmbH erhalten ab dem 01.04.2022 einen neuen Geschäftsführer. Dies beschloss der Hauptausschuss des Kreises Plön einstimmig. Der Auswahlprozess wurde mit Hilfe einer Personalberatungsfirma durchgeführt, die

Erfahrungen und Fachkompetenz in der Besetzung von Führungspositionen im Gesundheits- und Sozialwesen hat. Im Auswahlverfahren konnte sich Alexander M. Gross durchsetzen. Alexander M.

Gross wird ab dem 01.04.2022 die Nachfolge von Hermann Bölting antreten, der

nach 14 Jahren als Geschäftsführer der Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des

Kreises Plön gGmbH in den Ruhestand geht.

Herr Gross ist 44 Jahre alt, verheiratet, Vater von 3 Kindern, in Kiel geboren

und im Kreis Plön aufgewachsen. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre

an der FH Flensburg, der University of Northumbria und Praktikum sowie

Diplomarbeit in den USA hat er als Trainee bei den Asklepios Kliniken begonnen.

In den letzten 19 Jahren hat Herr Gross im Krankenhausmanagement in Kliniken

verschiedener Größenordnungen, unterschiedlicher Träger sowie im Beratungs-/

Projektmanagement vielseitige Erfahrungen und Kenntnisse sammeln können.

Aktuell ist er Geschäftsführer einer Akutklinik in Mecklenburg-Vorpommern und

freut sich auf die neue Herausforderung in der alten Heimat: „Ich sehe in der

Möglichkeit der Übernahme der Geschäftsführung der Klinik Preetz als auch der

Pflegeeinrichtung „Haus am Klostergarten“ und dem Rettungsdienst des Kreises

eine hochinteressante Herausforderung und freue mich, die Fortentwicklung der

Gesellschaft auf Basis eines soliden Fundaments zu gestalten und schon bald die

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennenzulernen.“

Die Landrätin Stephanie Ladwig und der Hauptausschussvorsitzende Werner Kalinka

freuen sich ebenfalls über die Neubesetzung: „Mit Herrn Gross haben wir einen

Nachfolger gefunden, der die Strukturen einer Klinik in der Größenordnung wie

Preetz kennt. Er wird neuen Schwung mitbringen und hat bereits in den

Vorgesprächen gezeigt, dass seine Erfahrungen sehr gewinnbringend sein können,

die Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen positiv weiterzuentwickeln.“

Quelle: Pressemitteilung, 08.02.2022