Die Klinikum Fichtelgebirge gGmbH und ihr Geschäftsführer beenden Zusammenarbeit (Pressemitteilung).

Die Klinikum Fichtelgebirge gGmbH und der Geschäftsführer Martin Schmid sind im besten Einvernehmen übereingekommen, die Zusammenarbeit zum 30.11.2020 zu beenden. Die Klinikum Fichtelgebirge gGmbH und der Geschäftsführer Martin Schmid sind im besten Einvernehmen übereingekommen, die Zusammenarbeit zum 30.11.2020 zu

beenden.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Peter Berek bedankt sich, auch im Namen des

gesamten Aufsichtsrates und der gesamten Belegschaft bei Martin Schmid für sein

jahrelanges Wirken für das Klinikum Fichtelgebirge und wünscht für die Zukunft

alles Gute, vor allem allzeit gute Gesundheit.

Für den Aufsichtsrat gilt es jetzt, nach vorne zu schauen und zunächst einmal

die Pandemie weiterhin gut zu meistern. Der Aufsichtsrat setzt deshalb auf

bewährte Kräfte und bringt eine kommissarische Lösung auf den Weg. Der

bisherige stellvertretende Geschäftsführer Alexander Meyer wird ab sofort die

Geschäftsführung übernehmen. Als Stellvertreter wird ihm Andreas Plannerer zur

Seite stehen. Beide kennen das Klinikum Fichtelgebirge durch ihre langjährige

Zugehörigkeit im Detail. Sie werden ihr Wissen für eine gute Zukunft einbringen

und werden vom Aufsichtsrat die notwendige Unterstützung bekommen.

Landrat Peter Berek und die Oberbürgermeister Oliver Weigel und Ulrich Pötzsch

betonen, dass sie gemeinsam mit dem Aufsichtsrat für das Wohl des Klinikums

Fichtelgebirge eintreten werden. In der jetzigen Situation sei es wichtig, auf

verlässliche Kräfte zu setzen. Peter Berek: „Wir wollen in der aktuellen

Pandemie ganz bewusst auf Alexander Meyer in der Geschäftsführung setzen, weil

er das Klinikum, die Belegschaft und die Abläufe kennt. Gemeinsam mit Andreas

Plannerer wird es gelingen, die kommende Zeit zu meistern.“

„Ich sehe diese Lösung ebenfalls als für beide Seiten hervorragend an. In der

aktuellen Zeit ist Kontinuität durch nichts zu ersetzen“, so Ulrich Pötzsch.

Oliver Weigel ergänzt: „Sowohl Alexander Meyer als auch Andreas Plannerer

genießen unser volles Vertrauen. Beide dürfen auf uns zählen.“

Dank gilt insbesondere der Belegschaft, die als große Stütze des Klinikums

gerade in den jetzigen Zeiten eine hervorragende Arbeit leistet. Auf diesem

starken Fundament will der Aufsichtsrat mit der neuen Geschäftsführung auch

künftig aufbauen.

Bezüglich der künftigen Ausrichtung des Klinikums setzt Alexander Meyer auf

gemeinschaftliches Vorgehen. „Wir haben uns mit dem Aufsichtsrat darauf

verständigt, die Möglichkeiten im Rahmen einer Klausur intensiv zu bearbeiten.

Dabei sollen Vertreter aus allen Bereichen des Klinikums eingebunden werden.

Die am 02.11.2020 verkündete Verlängerung der Allgemeinverfügung durch die

Bayerische Staatsregierung bis Ende März gibt uns Gelegenheit, mit großer

Sorgfalt vorzugehen.“

Quelle: Pressemitteilung, 16.11.2020