Duisburger Helios Kliniken vereinen Gefäßchirurgien

Helios Kliniken Dusiburg: Notwendigkeit, gefäßchirurgische Eingriffe in einer Uniklinik vorzunehmen, solle überflüssig werden (LifePR).

Die beiden gefäßchirurgischen Abteilungen des Helios Klinikums Duisburg und der Helios Rhein-Ruhr Kliniken Duisburg werden in Kürze unter einer Leitung miteinander verbunden. Der Chefarzt am Standort Marien, Dr. Damian Schubert verabschiedet sich in den wohlverdienten Ruhestand. Ab dem 1. August 2023 wird Dr. Konstantinos Meletiadis, Chefarzt der Standorte Helios St. Anna Klinik und Helios Klinik Duisburg-Homberg seine Nachfolge antreten und die gefäßchirurgischen Abteilungen der beiden Häuser in Doppelfunktion leiten.

[...]

Quelle: LifePR, 17.07.2023