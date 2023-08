Eichsfeld Klinikum mit neuem Geschäftsführer (Pressemitteilung).

Dr. Gregor Bett wurde mit Wirkung zum 1. November 2020 zum Geschäftsführer des Eichsfeld Klinikums berufen. Der aus Osnabrück stammende Interim Manager Armin Sülberg hatte die Geschäftsführung seit März 2020 vorübergehend übernommen. Ziel war es unter anderem, dauerhaft einen neuen Geschäftsführer oder

Geschäftsführerin für das Eichsfeld Klinikum zu finden., so Sülberg, der

symbolisch den Staffelstab an Dr. Gregor Bett weitergibt.

Der Aufsichtsratsvorsitzende, Peter Trappe, begrüßt ebenfalls im Namen aller

den neuen Chef einer über 1.000-köpfigen Klinikbelegschaft herzlich und betont:

„Aus über 30 Bewerbern hatten wir im Aufsichtsrat nach einer Vorauswahl 3 in

der engeren Diskussion - wir sind überzeugt von der beruflichen Qualifikation

und der persönlichen Kompetenz von Dr. Bett.“, betont Trappe, der Bett für den

idealen Kandiaten der bevorstehenden Aufgaben sieht.

Sülberg hat erst kürzlich die 2-Haus-Strategie der gesamten Belegschaft

präsentiert und detailliert Ende Oktober im Ministerium in Erfurt vorgestellt.

„Natürlich kann das Ministerium nach einem einzigen Termin eine von uns

gewünschte Förderung über 90 Millionen Euro noch nicht gewähren“. Es sind noch

zahlreiche Abstimmungsgespräche mit dem Ministerium und anderen Behörden

notwendig. Auch für das Haus St. Elisabeth Worbis sind diese Entscheidungen

sehr wichtig: „Wir möchten hier unsere Pflegeeinrichtung, unser

Bildungsinstitut sowie unser Sozial-Pädiatrisches-Zentrum etablieren“, führt

Sülberg die vielschichtigen Themenkomplexe an.

Ministeriumsentscheidungen, Gremienbeschlüsse, Förderanträge,

Genehmigungsverfahren, Bauplanung – alles im laufenden Prozess: deshalb wird

Sülberg seinem Amtskollegen und dem Eichsfeld Klinikum voraussichtlich bis März

2021 noch beratend und unterstützend zur Verfügung stehen. Sülberg

unterstreicht: „Wir wollen das Haus gemeinsam mit dem neuen Direktorium –

bestehend aus Ärztlichem Direktor, Dr. med. Uwe Schotte, Pflegedirektorin

Leandra Conradi und Verwaltungsdirektor Benjamin Richter, nach den Turbulenzen

der vergangenen Monate in ruhigeres Fahrwasser bringen.“, soweit das eben neben

den Corona-Gegebenheiten aktuell möglich ist.

Für den neuen Klinik-Geschäftsführer gehören zu den wichtigen Aufgaben in den

nächsten Tagen und Wochen natürlich der Erhalt des Förderbescheides für die

2-Standort-Strategie und damit verbunden der Umzug der Palliativ-Medizin von

Worbis nach Reifenstein. Mit Blick in die nahe Zukunft schließt sich dann im

Frühjahr 2021 der Bau und die Inbetriebnahme des Herzkathetermessplatzes in

Heiligenstadt an. Darüberhinaus steht die kurzfristige Verbesserung der

Zentralen Notaufnahme in Heiligenstadt auch auf dem Plan.

Sülberg übergibt ein Arbeitspaket, in dem perspektivisch ebenfalls die

Optimierung der ärztlichen Bereitschaftsdienste und die Weiterentwicklung der

Zusammenarbeit mit dem MVZ (Medizinisches Versorgungszentrum) enthalten sind.

„Neben der weiteren Etablierung einer modernen und hervorragenden medizinischen

und pflegerischen Versorgung der Patientinnen und Patienten im Eichsfeld wird

es eine unserer wichtigsten Aufgaben sein, das Profil unseres Eichsfeld

Klinikums zu schärfen und unsere Kompetenzbereiche zukünftig stärker zu

positionieren und zu vernetzen.“, ergänzt der Ärztliche Direktor.

Hintergrund:

Dr. Gregor Bett, Jahrgang 1968, studierte Physik an der

Eberhard-Karl-Universität Tübingen mit dem Schwerpunkt Medizinische Physik.

Anschließend promovierte er im Fach Medizin an der Johann Wolfgang

Goethe-Universität Frankfurt am Main und absolvierte seinen MBA (Master of

Business Administration) in Healthcare Management an der Universität Bayreuth.

Der gebürtige Stuttgarter war zuvor in verschiedenen Führungspositionen der

Siemens Healthcare deutschlandweit und im Ausland tätig mit Stationen in

Frankfurt, Forchheim, Dubai, Erlangen und Hamburg. Bett blickt auf mehr als 20

Jahre Berufserfahrung für und im Gesundheitsmarkt in leitender Position unter

anderem in Indien und Bangladesch sowie Syrien, Pakistan und Libanon.

In Deutschland wirkte er insbesondere in den Bereichen Marketing, Strategie,

Geschäftsentwicklung und Projektsteuerung – hierzu zählte insbesondere auch die

Projektleitung bei Umstrukturierungen und dem Neubau von Kliniken.

„Änderungen sind nicht immer angenehm, aber manchmal unvermeidlich“, ist sich

Dr. Gregor Bett seiner Verantwortung bewusst und bestätigte den von Sülberg

eingeschlagenen Weg der Neustrukturierung des Eichsfeld Klinikums. Er will ihn

fortsetzen und freut sich zugleich auf die neue berufliche Herausforderung. Der

52-jährige sieht Parallelen zu seiner Tätigkeit als Geschäftsführer eines

Klinikverbundes in Bayern mit ähnlicher Unternehmensgröße.

Nach der Begrüßung durch Aufsichtsrat, Geschäftsführer und Direktorium steht

das Kennenlernen der Chefärzte auf der Tagesordnung. In den kommenden Tagen

wird Dr. Bett nicht zuletzt im Rahmen von Mitarbeiterversammlungen sich einen

Überblick über die Häuser und Räumlichkeiten verschaffen, einen Einblick in die

bauliche Situation der Standorte gewinnen und schließlich auch die

medizinische, pflegerische und finanzielle Ausgangslage des Klinikums intensiv

betrachten.

„Änderungen und auch Veränderungen leben von Begeisterung – ich möchte die

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf unserem gemeinsamen Weg mitnehmen. Ein

kommunikativer und respektvoller Umgang ist mir dabei besonders wichtig. Und

natürlich die Zusammenarbeit mit unseren vielfältigsten Kooperationspartnern

sowie niedergelassenen Ärzten und schließlich mit allen, die an der

Gesundheitsversorgung mitwirken.“, unterstreicht Bett seine zukünftige

Vorgehensweise und definiert zugleich das gemeinsame Ziel: Exzellente Medizin

und Pflege hier in der Region.

Quelle: Pressemitteilung, 03.11.2020