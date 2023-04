Entwicklung eines Zukunftsmodells für die Kliniken Köln

Kliniken Köln: Aufsichtsrat befürwortet die Investitionen für Modernisierung und Ausbau des Standortes Merheim (Pressemeldung).

Der Aufsichtsrat der Kliniken Köln hat nach erneuter intensiver Beratung über das Zukunftsmodell Beschlüsse gefasst. „Heute haben die Mitglieder des Aufsichtsrates eine richtungsweisende Entscheidung getroffen. Um eine nachhaltige und zukunftsfähige Entwicklung der Kliniken Köln sicherzustellen,

befürwortet der Aufsichtsrat mit deutlicher Mehrheit die Investitionen in den

Ausbau des Standortes Merheim,“ berichtet Dr. Ralf Unna, Vorsitzender des

Aufsichtsrates der Kliniken Köln. „Die Geschäftsführung hat überzeugend

dargelegt, dass die Konzentration der medizinischen Leistungen der beste Weg

für die Kliniken Köln ist.“ Verbunden mit der Zustimmung sind verschiedene

Prüfaufträge an die Geschäftsführung; die Ergebnisse sollen bis zum Sommer 2023

vorgelegt werden. Der Beschluss aus dem Jahr 2019 für das so genannte

„2+1“-Modell, das den Erhalt der Standorte Merheim und Riehl sowie die

Errichtung eines Medizinisches Kompetenzzentrum Holweide vorsah, wurde

zurückgenommen.

„Über das klare Votum des Aufsichtsrats sind wir sehr froh“, erläutert Sylvia

Langer, Geschäftsführerin der Kliniken Köln. „Intern hat der Betriebsrat mit

seiner nahezu einstimmigen Zustimmung vernehmlich signalisiert, dass die

Beschäftigten die Veränderung befürworten. Die nun ausgesprochene deutliche

Unterstützung durch das Aufsichtsgremium motiviert uns sehr, die Pläne weiter

voranzutreiben.“

„Aus medizinischer Sicht gibt es keinen Grund, drei Standorte beizubehalten.

Die Zusammenführung an einem Standort führt zu einer weiteren Verbesserung der

medizinischen Qualität, besseren Arbeitsbedingungen und Synergien“, ergänzt

Prof. Dr. med. Axel Goßmann, Geschäftsführer der Kliniken Köln.

„Selbstverständlich können wir nachvollziehen, dass die Bürgerinnen und Bürger

in Holweide und Riehl, die „ihr“ gewohntes Krankenhaus verlieren, Sorgen vor

der Veränderung haben. Wir können versichern: Abstriche beim Leistungsspektrum

wird es nicht geben. Zudem wird in Merheim ein neues Notfallzentrum geplant, so

dass für medizinische Notfälle auch aus dem Kölner Norden eine adäquate

Anlaufstelle vorhanden sein wird.“

Quelle: Pressemeldung, 31.03.2023