Ev. Diakonie-Krankenhaus Bremen mit neuem Geschäftsführer

Ev. Diakonie-Krankenhaus Bremen: Aufsichtsrat ernennt Bremerhavener Klinikumschef zum Nachfolger (Mediennachricht).

Aufsichtsrat ernennt Bremerhavener Klinikumschef zum Nachfolger des langjährig im DIAKO tätigen Geschäftsführers Walter Eggers. Thomas Kruse (54) wird neuer Geschäftsführer der DIAKO Ev. Diakonie-Krankenhaus gemeinnützige GmbH, Bremen. Der erfahrene Krankenhausmanager war bisher Vorsitzender der

Geschäftsführung des Klinikums Bremerhaven-Reinkenheide. Er wird seine verantwortungsvolle Aufgabe zum Jahreswechsel 2022/23 übernehmen.

Kruse folgt auf Walter Eggers (64), der das DIAKO seit dem 1. Dezember 1991 als

Geschäftsführer leitet und das zweitälteste Krankenhaus Bremens in den letzten

Jahrzehnten in anspruchsvoller Konkurrenzsituation zu einem erfolgreichen

Dienstleistungsunternehmen, das seit 30 Jahren kontinuierlich auch

wirtschaftlich erfolgreich agiert, ausgebaut hat. Walter Eggers wird zum

Jahreswechsel in den wohlverdienten Ruhestand gehen.

Diplom-Kaufmann Thomas Kruse besitzt langjährige Erfahrungen in

Führungspositionen des Krankenhausmanagements. Seit 1996 arbeitet der in

Eckernförde geborene Kruse im Gesundheitsbereich. Nach Stationen bei

Krankenkassen (AOK, BKK Dräger) und beim DRK in Schleswig-Holstein war der

studierte Betriebswirt als Prokurist und Stellvertreter des Geschäftsführers im

Städtischen Krankenhaus Kiel aktiv.

Seit 2012 war Thomas Kruse dann zunächst als Kaufmännischer Geschäftsführer und

ab 2020 als alleiniger Geschäftsführer für die Weiterentwicklung der Klinikum

Bremerhaven-Reinkenheide gGmbH verantwortlich. Während dieser Dekade wurde

unter anderem die Anzahl der Beschäftigten auf rund 2.000 erhöht, die

Kinderklinik vom Ameos-Konzern übernommen sowie ein Erweiterungsbau mit

Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe erfolgreich realisiert. Thomas

Kruse war maßgeblich daran beteiligt, dass das Klinikum

Bremerhaven-Reinkenheide neun Jahre in Folge positive Ergebnisse

erwirtschaftete. Er verlässt das Klinikum als Vorsitzender der

Geschäftsführung, eine Position, die er auch für das Medizinische

Versorgungszentrum des Klinikums innehat.

Thomas Kruse ist ehrenamtlich als Vorstandsmitglied im Kommunalen

Arbeitgeberverband Bremen e. V. und als Vorstandsmitglied der

Krankenhausgesellschaft der Freien Hansestadt Bremen e. V. aktiv. Er ist

verheiratet und Vater von zwei Kindern.

Quelle: Mediennachricht, 19.07.2022