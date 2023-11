Förderbescheide zur Kompensation von gestiegenen Baukosten

7,7 Millionen Euro Fördermittel für Aller-Weser-Klinik Verden (Pressenachricht).

Um die Baukostensteigerungen beim Neubau der Pflege in der Aller-Weser-Klinik Verden abzufedern, hat Niedersachsens Gesundheitsminister Dr. Andreas Philippi einen Förderbescheid in Höhe von 7,7 Millionen Euro an die Aller-Weser-Kliniken übergeben. Gesundheitsminister Philippi erklärt dazu: „Damit wollen wir dazu beitragen, dass die Trägergesellschaft nicht auf den Kosten für die neue Pflegestation sitzen bleibt. Die Steigerungen bei den Handwerks- und Baumaterialpreisen sind eklatant und kaum alleine zu stemmen. Dabei gilt: Eine auskömmliche Pflege mit zeitgemäßer Ausstattung ist für das Gesamtangebot eines Krankenhauses wichtiger denn je. Die Aller-Weser-Kliniken in Verden und Achim werden über die Landkreisgrenzen hinweg als qualitätsvolle Grund- und Regelversorger geschätzt. Ich freue mich, dass wir bei einer weithin positiven Entwicklung unterstützen können.“

Der Neubau wurde in den vergangenen Jahren bereits mit 35 Millionen Euro gefördert. Damit steigt das Gesamtfördervolumen des Landes auf mittlerweile 42,7 Millionen Euro. Vor Kurzem hatte Gesundheitsminister Philippi das neue Bettenhaus in Verden eingeweiht.

Frau Marianne Baehr, Geschäftsführerin der Aller-Weser-Klinik gGmbH erklärt:

„Ich freue mich, dass wir dank der nun auskömmlichen Finanzierung die guten Leistungen unseres AWK-Teams jetzt in für alle Beteiligten - Patienten und Mitarbeitende – modernen Räumlichkeiten erbringen können.“

Quelle: Pressenachricht, 30.10.2023